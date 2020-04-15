Bakan Albayrak: 2,1 milyon vatandaşımıza 12,1 milyar liralık kaynak tahsis edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Albayrak: 2,1 milyon vatandaşımıza 12,1 milyar liralık kaynak tahsis edildi - Son Dakika

Bakan Albayrak: 2,1 milyon vatandaşımıza 12,1 milyar liralık kaynak tahsis edildi

6 saat önce

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2,1 milyon ailemize bin liralık nakdi yardımları ulaştırdık.

Bakan Albayrak: 2,1 milyon vatandaşımıza 12,1 milyar liralık kaynak tahsis edildi, System.String[]

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2,1 milyon ailemize bin liralık nakdi yardımları ulaştırdık. İnşallah çok yakın zamanda 4,4 milyon ailemizin tamamına yardımlar ulaşacak. Ayrıca bugün itibariyle 2,1 milyon vatandaşımıza toplamda 12,1 milyar liralık kaynak tahsis edilmiş oldu" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı videoda, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerle ilgili açıklamada bulundu. Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında devreye alınan tüm desteklerin insanlara ulaşması için tüm kurumlarla seferberlik içinde çalıştıklarını belirten Bakan Albayrak, şunları söyledi:

"Nakdi yardımlarımız başladı. 2,1 milyon ailemize bin liralık nakdi yardımları ulaştırdık. İnşallah çok yakın zamanda 4,4 milyon ailemizin tamamına yardımlar ulaşacak. Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları için devreye aldığımız 10 bin lira limitli temel ihtiyaç desteği kapsamındaki tahsislerin cuma günü başladığını ifade etmiştim. Bugün itibariyle 2,1 milyon vatandaşımıza toplamda 12,1 milyar liralık kaynak tahsis edilmiş oldu. Halk bankamız da hız kesmiyor. 25 bin liralık esnaf destek finansmanımıza başvuruda bulunan esnaf sayımız 412 bin 714 oldu. Bu kapsamda süreci tamamlanın esnaf sayımız da 206 bin 959'a çıktı. Esnafımız için tahsis edilen toplam finansman rakamı 'Paraf Kart' ile birlikte toplam 6 milyar 737 milyon lirayı buldu. KOBİ'lerimize ve sanayicilerimize sunduğumuz 'İşe Devam' desteğine başvuruda bulunan firma sayımız 67 bin 229 oldu. Bu firmaların 39 bin 651'inin süreçlerini neticelendirdik. ve sanayicimize bu kapsamda şimdiye kadar 36 milyar 326 milyon lira kaynak tahsis etmiş olduk."

'SÜSLÜ REKLAMLAR BU YAPILANLARI GİZLEYEMEZ'

Vatandaşların bu süreçte özel bankalarla sıkıntı yaşadığını ve bunun farkında olduklarını ifade eden Bakan Albayrak, şöyle dedi:

"Bu dönemde vatandaşlara destek olmayı geçtik, mevduatını bozduran, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz. Bu asla kabul edebileceğimiz bir şey değil. Bu konunun titizlikle üzerine gideceğimizin bilinmesini isteriz. Özellikle bu dönemde kimlerin özel bankaların avukatlığına soyunduğunu da görmenizi istiyoruz. Uluslararası kurumlardan yardım isteme, ülkeyi nereye sürükleyeceği belli olmayan 'para basma' söylemlerinden sonra bu konudaki duruşlarıyla da dertlerinin millet olmadığını bir kez daha gösterdiler. Başakşehir'deki dev hastanenin yolunu yapmayıp Adana'da hiçbir araç gereç ya da tıbbı donanıma sahip olmayan, sadece perdelerle ayrılmış fuar alanına 'Sahra Hastanesi' diyebilen bir zihniyetle muhatap oluyoruz. Milletin ihtiyacı olan maskeyi stoklayanlar, gıdayı saklayanlar neyse vatandaştan topladığı parayı en çok da ihtiyaç olan böyle bir dönemde millete sunmak yerine stoklayanlar da aynıdır. Süslü reklamlar bu yapılanları gizleyemez."

'EN BAŞARILI ÜLKELER ARASINDA OLDUK'

Tüm ülkelerin, koronavirüs salgınının ekonomiye etkileriyle mücadele etmeye çalıştığını ve destek paketleri tutarlarının kamuoyuna yansıdığını ifade eden Bakan Albayrak, şunları kaydetti:

"Ancak küresel fotoğraf, söylenenlerin, ülkelerinin sorunlarına çözüm olmakta yetersiz kaldığını gösteriyor. Fransa'da bu süreçte işsiz kalanların sayısının 4 milyona yaklaştığı, Amerika'da nisan ayı sonuna kadar 20 milyondan fazla kişinin süreçten dolayı işsiz kalacağı tahmin ediliyor. Türkiye olarak koronavirüs salgınıyla kur saldırılarının etkilerini gidermek ve ekonomimizin bağışıklık sistemini güçlendirmek adına yoğun bir mücadele verdiğimiz dengelenme sürecinin sonunda karşılaştık. Dengelenme sürecinin kazanımları sayesinde, Ekonomik İstikrar Kalkanı gibi kapsamlı bir tedbir setini çok hızlı bir şekilde devreye aldık. Salgının ekonomik etkileriyle mücadelede, erken tedbir, hızlı karar, etkin uygulama ve etkili bir mücadele sergiledik. ve en başarılı ülkeler arasında olduk. İnsanlarımızın işlerini kaybetmemesi için tüm imkanlarımızla iş gücü piyasasında istihdamı destekledik. Hiçbir uluslararası kurum ya da kuruluştan destek ya da yardım talebinde bulunmadan süreci yönetiyoruz. Bununla kalmıyor, Türkiye'nin şefkat elini bu dönemde dünyanın dört bir köşesine uzatıyoruz. İnşallah virüs sonrası döneme de en iyi şekilde giren ülkelerin başında geleceğiz. Türkiye olarak asla vazgeçmeyeceğimiz hayallerimiz, milletimize verdiğimiz sözlerimiz ve ulaşacağım büyük ve güçlü Türkiye idealimiz var. Bu dönemi çok iyi değerlendirecek ve geleceğe emin adımlarla ilerleyeceğiz."

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Gökhan CEYLAN/ANKARA, -


Berat Albayrak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 11:36 Kaynak: DHA

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