Bakan Albayrak: 2 bin kadronun müjdesini veriyoruz - Son Dakika

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Bakan Albayrak: 2 bin kadronun müjdesini veriyoruz
6 saat önce
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomimiz için verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen arkadaşlarımıza yeni kadrolar açıyoruz.
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomimiz için verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen arkadaşlarımıza yeni kadrolar açıyoruz. 2 bin kadronun müjdesini veriyoruz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yayımladı. 2 bin kadronun müjdesini verdiklerini belirten Bakan Albayrak, "Ekonomimiz için verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen arkadaşlarımıza yeni kadrolar açıyoruz. Böylece Hazine ve Maliye, Defterdarlık, Gelir Uzman Yardımcılıkları ile Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Avukat kadrolarını içine alan 2 bin kadronun müjdesini veriyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:37 Kaynak: DHA
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