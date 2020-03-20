Bakan Albayrak: 2 bin kadronun müjdesini veriyoruz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Albayrak: 2 bin kadronun müjdesini veriyoruz - Son Dakika

Bakan Albayrak: 2 bin kadronun müjdesini veriyoruz

6 saat önce

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomimiz için verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen arkadaşlarımıza yeni kadrolar açıyoruz.

Bakan Albayrak: 2 bin kadronun müjdesini veriyoruz, System.String[]

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomimiz için verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen arkadaşlarımıza yeni kadrolar açıyoruz. 2 bin kadronun müjdesini veriyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yayımladı. 2 bin kadronun müjdesini verdiklerini belirten Bakan Albayrak, "Ekonomimiz için verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen arkadaşlarımıza yeni kadrolar açıyoruz. Böylece Hazine ve Maliye, Defterdarlık, Gelir Uzman Yardımcılıkları ile Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Avukat kadrolarını içine alan 2 bin kadronun müjdesini veriyoruz" dedi.


Berat Albayrak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:37 Kaynak: DHA

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