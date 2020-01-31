Bakan Albayrak: "2 yıllık gösterge faizde Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Albayrak: '2 yıllık gösterge faizde Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık' - Son Dakika Ekonomi

Bakan Albayrak: "2 yıllık gösterge faizde Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık"

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde yüzde 9,96 ile Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek hanenin yakalandığını belirtti.

Bakan Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde yüzde 9,96 ile Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek hanenin yakalandığını belirtti.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Ekonomi politikalarımızın ortaya koyduğu güven, göstergelere yansımaya devam ediyor. 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde yüzde 9,96 ile Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık. Piyasa beklentilerindeki bu iyileşmeyi çok daha ileri taşıyacak ve kalıcı hale getireceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Berat Albayrak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:35 Kaynak: İHA
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Tahvil faizi Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek haneye düştü
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