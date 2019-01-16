Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak: 2018'de kömür üretim hedefi tutturuldu

Bakan Albayrak: 2018'de kömür üretim hedefi tutturuldu

7 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 2018'de 100 milyon ton kömür üretme hedefinin tutturulduğunu açıkladı.

Bakan Albayrak: 2018'de kömür üretim hedefi tutturuldu, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 2018'de 100 milyon ton kömür üretme hedefinin tutturulduğunu açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:45 

Ekonomi
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