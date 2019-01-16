Bakan Albayrak: 2018'de kömür üretim hedefi tutturuldu
7 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 2018'de 100 milyon ton kömür üretme hedefinin tutturulduğunu açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 2018'de 100 milyon ton kömür üretme hedefinin tutturulduğunu açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:45
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