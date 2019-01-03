Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak: "2018'i, Enflasyonda Koyduğumuz Yüzde 20,8'lik Hedefin Altında, Yüzde 20,3...

Bakan Albayrak: "2018'i, Enflasyonda Koyduğumuz Yüzde 20,8'lik Hedefin Altında, Yüzde 20,3...

1 saat önce

Bakan Albayrak: "2018'i, enflasyonda koyduğumuz yüzde 20,8'lik hedefin altında, yüzde 20,3 rakamıyla kapattık ki bu gerçekten çok pozitif bir süreç."

Bakan Albayrak:
Bakan Albayrak: "2018'i, enflasyonda koyduğumuz yüzde 20,8'lik hedefin altında, yüzde 20,3 rakamıyla kapattık ki bu gerçekten çok pozitif bir süreç."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:00 Kaynak: AA

Ekonomi
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ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak: "2018'i, Enflasyonda Koyduğumuz Yüzde 20,8'lik Hedefin Altında, Yüzde 20,3...
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