Bakan Albayrak: "2019 Bütçesinde, Hem Harcama Tarafında Hem Gider Tarafında Hem de Gelir Tarafında...
1 saat önce
Bakan Albayrak: "2019 bütçesinde, hem harcama tarafında hem gider tarafında hem de gelir tarafında çok daha güçlü bir performans sergileyeceğiz.
Bakan Albayrak: "2019 bütçesinde, hem harcama tarafında hem gider tarafında hem de gelir tarafında çok daha güçlü bir performans sergileyeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:07 Kaynak: AA
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