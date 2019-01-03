Bakan Albayrak: "2019 Bütçesinde, Hem Harcama Tarafında Hem Gider Tarafında Hem de Gelir Tarafında...

Bakan Albayrak: "2019 bütçesinde, hem harcama tarafında hem gider tarafında hem de gelir tarafında çok daha güçlü bir performans sergileyeceğiz.

Bakan Albayrak: "2019 bütçesinde, hem harcama tarafında hem gider tarafında hem de gelir tarafında çok daha güçlü bir performans sergileyeceğiz."

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