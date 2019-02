Bakan Albayrak: 2019'da 2,5 Milyon Yeni İstihdamı Hayata Geçireceğiz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2019 yılında 2,5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2019 yılında 2,5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz. Türkiye, ekonomide yeni bir hikaye yazmaya başlamıştır. Kimsenin endişesi olmasın, nisandan sonra çok daha güçlü bir Türkiye ekonomisi ortaya çıkmış olacak" dedi.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler'de, 'Burası Türkiye burada iş var' sloganıyla 'İstihdam Seferberliği 2019 Tanıtım Toplantısı' düzenlendi. Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve 81 ilden 1000'e yakın iş insanı katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Albayrak, bugün Türkiye'nin istihdam alanında devrimi yaşadığını söyledi. Hükümetin çok zor dönemde göreve geldiğini belirten Albayrak, "2019 yılında 2,5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz. Geçtiğimiz yıl ağustos ayında başlayan finansal dalgalanmaların etkisini en aza indirmek için güçlü duruş sergiledik. Bu süreçte uzun vadeli programlar hazırladık. Hedef ve stratejimizi belirledik ve çalışmalara hızla başladık. KOBİ, esnaf ve sanayicimiz günbegün rahatlama hissediyor. 2009 yılından bu yana yaklaşık 10 milyon yeni istihdam oluşturuldu. Bölgesel istihdam teşviklerini 1 yıl uzatma kararı aldık. Halen 51 il ve 2 ilçede uygulanan 6 puanlık SGK teşviki 2019 yılında da devam edecek. 1 Şubat ile 30 Nisan 2019 tarihleri arasında işe alınan işçilerimizin 3 ay süreyle tüm prim, vergi ve ücret desteği devletimiz tarafından karşılanacak. Biz her alanda üzerimize düşeni yapmakla mükellefiz" diye konuştu.



'PİYASAYA GÜÇLÜ DESTEK ORTAYA KOYDUK'



Ocak ayında 13 bankanın katılımıyla Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) için 20 milyar liralık kredi paketi müjdesi verdiklerini hatırlatan Bakan Albayrak, "Bugün itibarıyla kullandırılan kredi ve firma sayısı; 67 bin 348 KOBİ'mize, 20,3 milyarlık kredi tamamlandı. Şimdi yeni bir paket geliyor, bu hafta açıklayacağız onu. Bugün itibarıyla yine esnaf kredilerinde 66 bin 236 esnafımıza 6 milyar 238 milyon liralık kredi tutarına ulaşıldı. Mart sonunu bulmadan 10 milyar liralık kredi paketinin ilk bölümünü esnafımıza bu süreçte kullandırmış olacağız. 10 günde KDV iade sürecini hayata geçirdik. İşte sadece bir çırpıda saydığımda görüyoruz ki birileri IMF çığırtkanlığı yapıp, sözde onların vereceği paranın çok üstünde bir parayı şu birkaç ay içinde esnafımızı kullandırarak, piyasaya güçlü bir destek ortaya koyduk" dedi.



'FAİZLERDE AĞUTOSUN, EYLÜLÜN ETKİSİ SİLİNDİ'



Atılan her adımın piyasalardaki gücünü ve etkisini günbegün gösterdiğini kaydeden Bakan Albayrak, şöyle devam etti:



"Faizlerde ağustosun o etkisi, eylülün o etkisi tamamen silindi. Tahvil faizlerinde mayıs, haziran seviyelerine geldik. Mevduat faizi yüzde 30'lara çıkmıştı, yüzde 20'nin altına geldik. Düşüş devam ediyor, hızla düşecek. Ticari kredi faizlerindeki 40'larda olan seviyeler 20'lerin altına geldi. Ocak ayında kullandırılan nominal krediler 7,7 milyar lira artış gösterirken, 20 Şubat itibarıyla bu rakam nominal artış olarak 24,8 milyar liraya çıkmış durumda. Yani bankacılık sektörümüz likidite anlamında hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Tahmin ediyorum şubat sonu bu gidişle 30 milyara yakın bir rakamı yakalayacağız. 2018 gibi zor yıla rağmen doğrudan yabancı yatırım rakamıyla 2019'da daha da büyümeye devam edeceğiz. Ben aylardır hep şunu ifade ettim; aralık kasımdan, ocak aralıktan, şubat da ocaktan daha iyi olacaktır. Şimdi bakıyorum şubat rakamlarına, dediğimizden çok daha iyi noktaya geldik. Mart, nisan ve mayıs ayları çok daha iyi performansın sergilendiği bir dönem olacak."



'NİSAN SONRASI DAHA GÜÇLÜ EKONOMİ ORTAYA ÇIKACAK'



Bakan Albayrak, Türkiye'nin ekonomide yeni hikaye yazmaya başladığını vurgulayarak, "Evvelki hafta İzmir'de, Gazi Mustafa Atatürk'ün İzmir İktisat Kongresi'ndeki sözlerini konuştuk. 96 yıl önceki süreç aynı bugünü anlatıyor. Yeni Türkiye, güçlü Türkiye, yeni ekonomi, kıskananlar, içeriden, dışarıdan bu sürece müdahil olmak isteyenlere rağmen yeni, genç ve güçlü Türkiye'yi gümbür gümbür nasıl ortaya koyduysak 100 sene önce bugün bu yeni yüzyılda, yeni dengelerin oluştuğu dönemde bu adımı atmak zorundayız. Kimsenin endişesi olmasın. Nisandan sonra çok daha güçlü bir Türkiye ekonomisi ortaya çıkmış olacak" dedi.



BAKAN SELÇUK: SORUMLULUK ALMA VAKTİ



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk ise 'istihdam seferberliği' ile milyonlarca kişinin hayatına dokunacaklarını belirterek, şunları söyledi:



"İşverenlerimizin nisan ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücreti de devlet olarak biz karşılayacağız. İzleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz. Bu yeni teşvikin de apaçık ortaya koyduğu gibi vatandaşımızın iş bulabilme imkanını artırmak ve işverenlerimizin rekabet gücünü artırmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır, kaçınmayacaktır. Şimdi sorumluluk alma vakti. Mevcut çalışanlarına ilave olarak işe alınan her bir sigortalının asgari ücret düzeyinde tüm prim ve vergilerini 12 ay boyunca karşılamaktayız. 2016'da başlattığımız asgari ücret desteğine bu yıl da devam ediyoruz. Geçen yıl 9 ay olarak uygulanan desteğin süresini bu yıl 12 aya çıkardık. 500 ve üzeri olan çalışanı olan iş yerlerinde 101 lira, 500'ün altında çalışanı olan iş yerlerinde ise 150 lira asgari ücret desteği vermekteyiz."



