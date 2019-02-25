Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak 2019'da 2 Buçuk Milyon Yeni İstihdamı Hayata Geçireceğiz-Detay

Bakan Albayrak 2019'da 2 Buçuk Milyon Yeni İstihdamı Hayata Geçireceğiz-Detay

1 saat önce

Bakan Albayrak 2019'da 2 buçuk milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz-Detay(Tür: Ankara)

Bakan Albayrak 2019'da 2 buçuk milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz-Detay

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:23 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
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