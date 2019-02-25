Bakan Albayrak 2019'da 2 Buçuk Milyon Yeni İstihdamı Hayata Geçireceğiz-Detay
1 saat önce
Bakan Albayrak 2019'da 2 buçuk milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz-Detay(Tür: Ankara)
Bakan Albayrak 2019'da 2 buçuk milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz-Detay
(Tür: Ankara
)
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:23 Kaynak: DHA
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