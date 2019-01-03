Bakan Albayrak: "2019'da, 2020 ve 2021'e Temel Oluşturması Noktasında, Güçlü Bir Şekilde, Aynı...
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Bakan Albayrak: "2019'da, 2020 ve 2021'e temel oluşturması noktasında, güçlü bir şekilde, aynı ciddi duruş ve kararlılıkla yola devam edeceğiz.
Bakan Albayrak: "2019'da, 2020 ve 2021'e temel oluşturması noktasında, güçlü bir şekilde, aynı ciddi duruş ve kararlılıkla yola devam edeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:07 Kaynak: AA
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