Bakan Albayrak: "2019'da ekonomide ortaya koyduğumuz performans, ülkemize güveni artırdı" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Albayrak: '2019'da ekonomide ortaya koyduğumuz performans, ülkemize güveni artırdı' - Son Dakika Ekonomi

Bakan Albayrak: "2019'da ekonomide ortaya koyduğumuz performans, ülkemize güveni artırdı"

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019'da ekonomide ortaya konulan performansın Türkiye'ye güveni artırdığını bildirdi.

Bakan Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019'da ekonomide ortaya konulan performansın Türkiye'ye güveni artırdığını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülke risk priminin 267 puan ile Mayıs 2018'den beri en düşük seviyeye ulaştığını belirtti. Kur atağının yaşandığı 2018 Ağustos'tan bugüne yaklaşık 320 baz puan iyileşme sağlandığını ifade eden Bakan Albayrak, şunları kaydetti:

"2019'da ekonomide ortaya koyduğumuz performans, ülkemize güveni artırdı. 2020'de bunu çok daha ileri taşıyacağız. 2 yıllık tahvil faizimiz yüzde 10,72 ile 6 Ocak 2017'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Kur atağı sonrası oluşan yüzde 28,27'lik faiz oranından 1755 baz puanlık düşüş sağladık. Enflasyonla mücadelede ve piyasa beklentilerinde sağladığımız iyileşme sürecin mimarı olmuştur."

Berat Albayrak, Twitter, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 06:46 Kaynak: AA
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