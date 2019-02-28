Bakan Albayrak: "2019 Enflasyon Hedefimizi Yüzde 15,9 Olarak Açıklamıştık. Enflasyonun...
2 saat önce
Bakan Albayrak: "2019 enflasyon hedefimizi yüzde 15,9 olarak açıklamıştık. Enflasyonun hedeflediğimiz yönde gittiğine dair net sinyaller alıyoruz.
Bakan Albayrak: "2019 enflasyon hedefimizi yüzde 15,9 olarak açıklamıştık. Enflasyonun hedeflediğimiz yönde gittiğine dair net sinyaller alıyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:19 Kaynak: AA
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