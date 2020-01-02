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Bakan Albayrak: 2019'u beklentilerin ötesinde bir performansla kapattık
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İhracata, yüksek katma değere ve hepsinin ötesinde istihdama dayalı bir büyüme modeliyle bir değişim sürecini başlatacağız" dediView on euronews.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İhracata, yüksek katma değere ve hepsinin ötesinde istihdama dayalı bir büyüme modeliyle bir değişim sürecini başlatacağız" dediView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:57
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