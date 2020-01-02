Bakan Albayrak: 2019'u beklentilerin ötesinde bir performansla kapattık - Son Dakika
Son Dakika Dünya Bakan Albayrak: 2019'u beklentilerin ötesinde bir performansla kapattık - Son Dakika Dünya

Bakan Albayrak: 2019'u beklentilerin ötesinde bir performansla kapattık

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İhracata, yüksek katma değere ve hepsinin ötesinde istihdama dayalı bir büyüme modeliyle bir değişim sürecini başlatacağız" dediView on euronews.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İhracata, yüksek katma değere ve hepsinin ötesinde istihdama dayalı bir büyüme modeliyle bir değişim sürecini başlatacağız" dediView on euronews

Bakan Albayrak: 2019'u beklentilerin ötesinde bir performansla kapattık

Berat Albayrak, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:57 
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