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Bakan Albayrak: "2019'u enflasyonda hedeflediğimiz yüzde 12'nin altında kapattık. 2020'de...
6 saat önce
Bakan Albayrak: "2019'u enflasyonda hedeflediğimiz yüzde 12'nin altında kapattık. 2020'de enflasyonla mücadele ana gündemlerimizden biri olacak.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:44 Kaynak: AA
Bakan Albayrak: "2019'u enflasyonda hedeflediğimiz yüzde 12'nin altında kapattık. 2020'de enflasyonla mücadele ana gündemlerimizden biri olacak."
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