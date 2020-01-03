Bakan Albayrak: "2019'u enflasyonda hedeflediğimiz yüzde 12'nin altında kapattık. 2020'de... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Albayrak: '2019'u enflasyonda hedeflediğimiz yüzde 12'nin altında kapattık. 2020'de... - Son Dakika Ekonomi

Bakan Albayrak: "2019'u enflasyonda hedeflediğimiz yüzde 12'nin altında kapattık. 2020'de...

6 saat önce

Bakan Albayrak: "2019'u enflasyonda hedeflediğimiz yüzde 12'nin altında kapattık. 2020'de enflasyonla mücadele ana gündemlerimizden biri olacak.

Bakan Albayrak:

Bakan Albayrak: "2019'u enflasyonda hedeflediğimiz yüzde 12'nin altında kapattık. 2020'de enflasyonla mücadele ana gündemlerimizden biri olacak."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:44 Kaynak: AA
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