Bakan Albayrak: "2019 yılı gibi zor bir yılı geride bıraktıktan sonra büyümeye odaklandık" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Albayrak: '2019 yılı gibi zor bir yılı geride bıraktıktan sonra büyümeye odaklandık' - Son Dakika

Bakan Albayrak: "2019 yılı gibi zor bir yılı geride bıraktıktan sonra büyümeye odaklandık"

6 saat önce

Türkiye İçin Değişim Başlıyor Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması OSMANİYE - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye İçin Değişim Başlıyor" etkilikleri kapsamında Osmaniye Korkut Ata Üniversite'sinde düzenlenen "Osmaniye İş Dünyası Buluşması" programında konuştu.

Türkiye İçin Değişim Başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması OSMANİYE - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye İçin Değişim Başlıyor" etkilikleri kapsamında Osmaniye Korkut Ata Üniversite'sinde düzenlenen "Osmaniye İş Dünyası Buluşması" programında konuştu. (1)

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "2019 yılı gibi zor bir yılı geride bıraktıktan sonra büyümeye odaklandık. Ekonomimiz 2019 yılı ilk çeyreği itibarıyla büyüme eğilimine geri dönmüştür. Alınan tedbirler meyvelerini vermiş, hem ekonomiye duyulan güven iyileşmiş hem de ekonomide çarklar daha hızlı döner hale gelmiştir."

Bakan Albayrak: 2019 yılı gibi zor bir yılı geride bıraktıktan sonra büyümeye odaklandık

Berat Albayrak, Korkut Ata, Osmaniye, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:33 Kaynak: AA
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