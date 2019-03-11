Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak: "2019 Yılında Büyümenin Yep'te Öngördüğümüz Şekilde Seyredeceğine İnancımız Tamdır."

Bakan Albayrak: "2019 Yılında Büyümenin Yep'te Öngördüğümüz Şekilde Seyredeceğine İnancımız Tamdır."

59 dakika önce

Bakan Albayrak: "2019 yılında büyümenin YEP'te öngördüğümüz şekilde seyredeceğine inancımız tamdır.

Bakan Albayrak:
Bakan Albayrak: "2019 yılında büyümenin YEP'te öngördüğümüz şekilde seyredeceğine inancımız tamdır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:42 Kaynak: AA

Ekonomi
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