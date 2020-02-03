Bakan Albayrak: 2020'ye güçlü başlangıç yaptık - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Albayrak: 2020'ye güçlü başlangıç yaptık - Son Dakika

Bakan Albayrak: 2020'ye güçlü başlangıç yaptık

7 saat önce

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Büyümenin öncü göstergesi, İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Ocak'ta 51,3 oldu.

Bakan Albayrak: 2020'ye güçlü başlangıç yaptık, System.String[]

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Büyümenin öncü göstergesi, İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Ocak'ta 51,3 oldu. 2020'ye, özellikle üretime dayalı büyüme hedefimiz kapsamında güçlü başlangıç yapmış olduk" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin ocakta 51,3 olduğunu, 2020'ye güçlü başlangıç yapıldığını belirtti. Bakan Albayrak, "Büyümenin öncü göstergesi, İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Ocak'ta 51,3 oldu. 2019'u tüm göstergelerde sağladığımız beklentilerin üstünde iyileşmelerle kapatmıştık. 2020'ye, özellikle üretime dayalı büyüme hedefimiz kapsamında güçlü başlangıç yapmış olduk" dedi.

ANKARA,


Berat Albayrak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:31 Kaynak: DHA
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