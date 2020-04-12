Son Dakika › Ekonomi › Bakan Albayrak: '25 bin liralık destek finansmanına 290 bin esnaf başvurdu, 4 milyar 73 milyon lira... - Son Dakika Ekonomi
Bakan Albayrak: "25 bin liralık destek finansmanına 290 bin esnaf başvurdu, 4 milyar 73 milyon lira...
6 saat önce
Bakan Albayrak: "25 bin liralık destek finansmanına 290 bin esnaf başvurdu, 4 milyar 73 milyon lira finansman tahsis edildi.
Bakan Albayrak: "25 bin liralık destek finansmanına 290 bin esnaf başvurdu, 4 milyar 73 milyon lira finansman tahsis edildi."
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 02:54 Kaynak: AA
Son Dakika Bakan Soylu, hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkanlara kesilen cezaların iptal edileceğini söyledi Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez azaldı Son dakika: Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay boyunca aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, IMF ile anlaştı" iddialarına canlı yayında yanıt verdi