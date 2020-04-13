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Bakan Albayrak: "25 bin TL'lik destek finansmanına bugüne kadar 289 bin 35 esnafımız başvurdu.
6 saat önce
Bakan Albayrak: "25 bin TL'lik destek finansmanına bugüne kadar 289 bin 35 esnafımız başvurdu.
Bakan Albayrak: "25 bin TL'lik destek finansmanına bugüne kadar 289 bin 35 esnafımız başvurdu. 163 bin 450 esnafımızın süreci tamamlandı. 4 bin 73 milyar TL finansman tahsis edildi" açıklamasında bulundu. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 04:51 Kaynak: İHA
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