Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak: "3 kamu bankamızla istihdam odaklı kredi paketini devreye alıyoruz"
Son Dakika Güncel Bakan Albayrak: '3 kamu bankamızla istihdam odaklı kredi paketini devreye alıyoruz'

Bakan Albayrak: "3 kamu bankamızla istihdam odaklı kredi paketini devreye alıyoruz"

7 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması MALATYA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Malatya İş Dünyası ile Buluşma" programında konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması MALATYA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Malatya İş Dünyası ile Buluşma" programında konuştu. (4)

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Bugün, istihdama katkı sağlamak adına 3 kamu bankamızla istihdam odaklı kredi paketini devreye alıyoruz."

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Bankalarımızın istihdam yoğun sektörlerde istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara; belirlediğimiz sektörlerde, özellikle 2 yıla varan anapara ödemesiz, 5 yıla kadar vade içeresinde, çok uygun koşullarda, çok düşük maliyetli, özellikle uzun vadeli işletme kredisi kullandırmasıyla birlikte dört yeni ürünü hayata geçireceğiz."

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Kamu bankalarımız, 1 Kasım itibarıyla rating oranlarına göre yüzde 13,00 ile yüzde 15,50 aralığında uyguladıkları kurumsal kredi faiz oranlarını 200 baz puan indirilerek yüzde 11,00 ile yüzde 13,50 arasında uygulayacaklar."

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "2014 yılı nisan ayından bu yana en düşük ticari kredi faiz oranına ulaşmış bulunuyoruz."

Bakan Albayrak: 3 kamu bankamızla istihdam odaklı kredi paketini devreye alıyoruz

Berat Albayrak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 01:19 Kaynak: AA
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