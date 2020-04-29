Bakan Albayrak: 36 ay vadeli destek programı hayırlı olsun - Son Dakika

Bakan Albayrak: 36 ay vadeli destek programı hayırlı olsun

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Halk Bankası'nın küçük işletmeler için yüzde 7,5 maliyetle, 6 ay ana para ve faiz ödemesiz toplam 36 ay vadeli programı devreye aldığını açıkladı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Halkbank, oda ve borsa kayıtlı küçük işletmelerin bir talebini daha yerine getirdi. Yıllık satışı 3 milyon TL ile sınırlı şahıs işletmeleri için finansman modeli devreye alındı. Yüzde 7,5 maliyetle, 6 ay ana para ve faiz ödemesiz, 36 ay vadeli destek programı hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

ANKARA,