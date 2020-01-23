Son Dakika › Güncel › Bakan Albayrak, 50'nci Dünya Ekonomik Forumu'nda konuştu - Son Dakika
Bakan Albayrak, 50'nci Dünya Ekonomik Forumu'nda konuştu
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın Dünya Ekonomik Forumundaki konuşması CENEVRE - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumunda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:14 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın Dünya Ekonomik Forumundaki konuşması CENEVRE - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumunda konuştu.
Son Dakika Son Dakika: Berat Albayrak: Türkiye'nin son 1 yıldaki iyileşme oranını kimse beklemiyordu İstanbul'daki devlet hastanesindeki alarmın nedeni belli oldu! İki Çinli hastada domuz gribi şüphesi Meteoroloji'den 7 ile yoğun kar yağışı uyarısı Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsü önlemi: Wuhan-İstanbul seferleri durduruldu