Bakan Albayrak, 50'nci Dünya Ekonomik Forumu'nda konuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Albayrak, 50'nci Dünya Ekonomik Forumu'nda konuştu - Son Dakika

Bakan Albayrak, 50'nci Dünya Ekonomik Forumu'nda konuştu

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın Dünya Ekonomik Forumundaki konuşması CENEVRE - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumunda konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın Dünya Ekonomik Forumundaki konuşması CENEVRE - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumunda konuştu.

Bakan Albayrak, 50'nci Dünya Ekonomik Forumu'nda konuştu

Berat Albayrak, İsviçre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:14 Kaynak: AA
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