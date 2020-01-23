Bakan Albayrak, 50'nci Dünya Ekonomik Forumu'nda konuştu (2) - Son Dakika

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Bakan Albayrak, 50'nci Dünya Ekonomik Forumu'nda konuştu (2)
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın Dünya Ekonomik Forumundaki konuşması CENEVRE - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumunda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:51 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın Dünya Ekonomik Forumundaki konuşması CENEVRE - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumunda konuştu.
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