Bakan Albayrak: "9 ile 11 bandındaki faizlerle ilgili kamu bankalarımızla görüştük ve bunu yüzde 8... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Albayrak: '9 ile 11 bandındaki faizlerle ilgili kamu bankalarımızla görüştük ve bunu yüzde 8... - Son Dakika Ekonomi

Bakan Albayrak: "9 ile 11 bandındaki faizlerle ilgili kamu bankalarımızla görüştük ve bunu yüzde 8...

6 saat önce

Bakan Albayrak: "9 ile 11 bandındaki faizlerle ilgili kamu bankalarımızla görüştük ve bunu yüzde 8 ile 10 aralığına getirmek için mutabık kaldık.

Bakan Albayrak:

Bakan Albayrak: "9 ile 11 bandındaki faizlerle ilgili kamu bankalarımızla görüştük ve bunu yüzde 8 ile 10 aralığına getirmek için mutabık kaldık."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:00 Kaynak: AA
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