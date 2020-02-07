Son Dakika › Ekonomi › Bakan Albayrak: '9 ile 11 bandındaki faizlerle ilgili kamu bankalarımızla görüştük ve bunu yüzde 8... - Son Dakika Ekonomi
Bakan Albayrak: "9 ile 11 bandındaki faizlerle ilgili kamu bankalarımızla görüştük ve bunu yüzde 8...
6 saat önce
Bakan Albayrak: "9 ile 11 bandındaki faizlerle ilgili kamu bankalarımızla görüştük ve bunu yüzde 8 ile 10 aralığına getirmek için mutabık kaldık.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:00 Kaynak: AA
Bakan Albayrak: "9 ile 11 bandındaki faizlerle ilgili kamu bankalarımızla görüştük ve bunu yüzde 8 ile 10 aralığına getirmek için mutabık kaldık."
Son Dakika Son dakika: Bakan Albayrak müjdeyi verdi: Kamu bankaları, faizi yüzde 8-10 bandına çekecek Bakan Albayrak: İstihdam odaklı kredi paketi ile 150 bin istihdam taahhüdü sağlandı Hazine, 4 milyar dolarlık rekor tahvil ihracı gerçekleştirdi Uçak kazasının ardından CNN Türk'e bağlanıp siyaset yapan eski pilot işinden oldu