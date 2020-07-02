Bakan Albayrak'a yönelik çirkin paylaşıma Erzurum'da tutuklama - Son Dakika

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik sosyal medya üzerinden yaptığı hakaret içerikli paylaşım nedeniyle Erzurum'da gözaltına alınan F.K., tutuklandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 4'üncü kez baba olmasının ardından sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen F.K., gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından bugün adliyeye çıkarılan F.K., Cumhuriyet Savcısına verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. F.K., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.