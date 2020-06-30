Bakan Albayrak'a yönelik hakaret içerikli yorumlara tepkiler - Son Dakika

Bakan Albayrak'a yönelik hakaret içerikli yorumlara tepkiler

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni doğan çocuğu ile ilgili sosyal medyadan yapılan paylaşımlara ilişkin, "Körpecik yavruya, annesine, babasına çirkin iftiralarla saldırma düşkünlüğüne sapmış, ruhunu nefrete boğdurmuş;

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni doğan çocuğu ile ilgili sosyal medyadan yapılan paylaşımlara ilişkin, "Körpecik yavruya, annesine, babasına çirkin iftiralarla saldırma düşkünlüğüne sapmış, ruhunu nefrete boğdurmuş; ağzı bozuk, fikri çürük, aynı havayı solumaktan hicap duyduğumuz güruhu kınamak bile zül geliyor." ifadesini kullandı.

Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Başsavcılık, Bakan Albayrak ve Esra Albayrak'a yönelik ahlaksız paylaşımlara soruşturma başlattı
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi

Gül, Twitter hesabı üzerinden, söz konusu paylaşımlara sert tepki gösterdi.

Abdülhamit Gül, "Körpecik yavruya, annesine, babasına çirkin iftiralarla saldırma düşkünlüğüne sapmış, ruhunu nefrete boğdurmuş; ağzı bozuk, fikri çürük, aynı havayı solumaktan hicap duyduğumuz güruhu kınamak bile zül geliyor. İnsanlıktan nasipsiz bu şahıslar hesabını hukuka verecektir." değerlendirmesini yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni doğum yapmış bir anneye, sevincini paylaşan bir babaya ve dünyaya gözlerini yeni açmış bir bebeğe hakaret edecek, kin kusacak kadar kötü olanlara rağmen bu nefret diline teslim olmayacağız. Edep ya Hu." açıklamasında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Twitter'daki açıklamasında, "Bakanımız Berat Albayrak ve eşleri Esra AlbayrakHamza Salih yavrumuz vesilesiyle tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kurum, "Bizim inancımızda cennet, annelik payesine ulaşmış her kadının ayakları altındadır. Masum bir çocuk ve annesi üzerinden sergilenen ahlak dışı tutum ve paylaşımları kınıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Esra ve Berat Albayrak çiftini, yeni doğan evlatları sebebiyle kutladığını belirtti.

Koca, "Her doğan çocuk, daha iyi bir dünya için bir umut, yeni bir başlangıçtır. Hamza Salih'le anne babası için kullanılan ifadeler, umut duyulabilir yönü kalmamış kişilere ait olsa gerek. Allah ıslah etsin." açıklamasını yaptı.

İletişim Başkanı Altun'dan tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da söz konusu paylaşımlara Twitter adresi üzerinden tepki gösterdi.

Berat Albayrak'ı ve eşi Esra Albayrak'ı dün gece dünyaya gelen yeni yavruları vesilesiyle tebrik eden Altun, "Hamza Salih'in, ailesi, vatanı ve milleti için hayırlı bir evlat olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum." ifadesini kullandı.

Altun, şunları kaydetti:

"Bu güzel haber karşısında bile, insanlıktan nasibini almamış bir güruh, anneliğin kutsiyetini ve çocukluğun masumiyetini hiçe sayarak organize bir saldırı ve hakaret furyası başlattı. Bu tavrı esefle kınıyor, şiddetle lanetliyorum. Vicdan ve ahlaktan yoksun bu arsızlığın manevi, kültürel ve toplumsal değerlerimiz içerisinde asla yeri yoktur. Bu örgütlü ahlaksızlığa karşı tepkisiz kalanların riyakarlığını da görmezden gelemeyiz.

İkiyüzlülüğü ve ahlaksızlığı zihniyetlerinin bir parçası haline getirenlere karşı biz hakikatin ve ahlakın tarafı olmayı sürdüreceğiz. Kimse hakarete uğramasın, kimsenin izzeti hedef alınmasın diye daha çok mücadele edeceğiz."

Berat Albayrak, Abdülhamit Gül, Twitter, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 22:01 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Bakan Albayrak'a yönelik hakaret içerikli yorumlara tepkiler - Son Dakika

Son Dakika

00:02 Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı 23:10 Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı 21:39 Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı 21:13 Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi 19:17 Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı 18:53 Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı 17:05 Son Dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı 15:01 Tokat'ta cenaze ve nişan merasimleri sebebiyle vaka sayılarında artış yaşanıyor 12:55 Son Dakika: Pazar günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak 10:44 2 bin 600 nüfuslu mahallede 70 kişide korona çıktı! Kısıtlama yok ancak kimse sokağa çıkamıyor 10:30 Yaptığı çanta beğenilince seri üretime başlayan girişimci, şimdi 13 ülkeye ihracat yapıyor 10:18 Bedirhan bebeğin şehit düştüğü saldırının faillerinden olan bir terörist daha öldürüldü 09:26 Trenin çarptığı motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi 09:15 Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı 08:11 Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Survivor 2020'de finale sayılı günler kala adaya veda eden isim Nisa oldu
00:42
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili kritik uyarı: Pandemiye dönüşebilir
00:07
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
00:01
Yurdun dört bir yanında aynı görüntü! Yasak ve cezaya rağmen asker uğurlamadan vazgeçmiyorlar
23:41
Kolombiya'yı ayağa kaldıran olay! 7 asker, 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu
23:15
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
23:09
İbrahim Tatlıses, 26 yaşındaki sevgilisi Gülçin Karakaya'yı eski eşiyle tanıştırmış
23:07
İki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kan aktı: 2 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
22:53
Abdullah Gül'den çoklu baro yalanlaması: Ben önermedim
22:44
Başsavcılık, Bakan Albayrak ve Esra Albayrak'a yönelik ahlaksız paylaşımlara soruşturma başlattı
22:43
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 04:11:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Albayrak'a yönelik hakaret içerikli yorumlara tepkiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]