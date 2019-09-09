Bakan Albayrak, ABD Ticaret Bakanı Ross ile görüştü
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini ele aldıkları verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için kararlılığımızı bir kez daha vurguladık.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:40 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini ele aldıkları verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için kararlılığımızı bir kez daha vurguladık." ifadelerini kullandı.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Ticaret Bakanı Ross ile gerçekleştirdikleri ikili görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.
Albayrak, "Ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini kapsamlıca ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için kararlılığımızı bir kez daha vurguladık." değerlendirmesinde bulundu.
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