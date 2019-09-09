Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak, ABD Ticaret Bakanı Ross ile görüştü
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Bakan Albayrak, ABD Ticaret Bakanı Ross ile görüştü

29 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini ele aldıkları verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için kararlılığımızı bir kez daha vurguladık.

Bakan Albayrak, ABD Ticaret Bakanı Ross ile görüştü, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini ele aldıkları verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için kararlılığımızı bir kez daha vurguladık." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Ticaret Bakanı Ross ile gerçekleştirdikleri ikili görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Albayrak, "Ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini kapsamlıca ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için kararlılığımızı bir kez daha vurguladık." değerlendirmesinde bulundu.

Berat Albayrak, Wilbur Ross, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:40 Kaynak: AA
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