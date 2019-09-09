Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak, ABD Ticaret Bakanı Ross ile görüştü
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Bakan Albayrak, ABD Ticaret Bakanı Ross ile görüştü

2 saat önce

Albayrak, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini ele aldıkları verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için kararlılığımızı bir kez daha vurguladık.

Bakan Albayrak, ABD Ticaret Bakanı Ross ile görüştü, System.String[]

Albayrak, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini ele aldıkları verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için kararlılığımızı bir kez daha vurguladık." dedi.

Wilbur Ross, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:00 
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