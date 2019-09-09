Bakan Albayrak, ABD Ticaret Bakanı Ross ile görüştü
2 saat önce
Albayrak, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini ele aldıkları verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için kararlılığımızı bir kez daha vurguladık.
Albayrak, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini ele aldıkları verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için kararlılığımızı bir kez daha vurguladık." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:00
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