Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak Açıkladı: Kömürde Hedef Tutturuldu

Bakan Albayrak Açıkladı: Kömürde Hedef Tutturuldu

12 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Cari açığı azaltmaya yönelik yerli kömür hamlemizin en önemli ayağını oluşturan '2018 yılında 100 milyon ton kömür üretimi' hedefi tutturuldu.

Bakan Albayrak Açıkladı: Kömürde Hedef Tutturuldu, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Cari açığı azaltmaya yönelik yerli kömür hamlemizin en önemli ayağını oluşturan '2018 yılında 100 milyon ton kömür üretimi' hedefi tutturuldu. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum."

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:41 Kaynak: İHA

Berat Albayrak, Güncel
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