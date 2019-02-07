Bakan Albayrak Açıkladı; Seracılar İçin Kredi Destek Paketi Geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonla mücadele konusunda güçlü tutumumuzu özellikle gıda alanında atacağımız adımlarla çok daha güçlendireceğiz.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonla mücadele konusunda güçlü tutumumuzu özellikle gıda alanında atacağımız adımlarla çok daha güçlendireceğiz. Seracılık için yüksek kapasite ve verimlilik sağlayacak bir paketi Ziraat Bankamız yarın Antalya'da açıklayacak" dedi.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TİM 2'nci Delegeler Çalıştayı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin son 16 yılda çok önemli mesafeler kaydettiğini belirten Albayrak, "Türkiye, ekonomimizin alt yapısı üretim, kapasitesi ve sosyal sektörleriyle birlikte çok önemli büyük bir başarıya hikayesinin altına imza attı. Rakamlar ortada; 30 milyar dolarlardan bugün 170 milyar dolara ulaşmış bir ihracat hacmi ile bu başarı hikayesini bu salondaki tüm hazirun ile tüm Türkiye olarak hep birlikte gerçekleştirdik" dedi.



Bakan Albayrak, Türkiye'nin özellikle Ağustos ve Eylül aylarından küresel finansal sistemde çok art niyetli spekülatif saldırılara maruz kaldığını hatırlatarak, "Ekonomimizin kırılganlıklarını bilerek 2018'i tecrübe, ders çıkarma ve sistemimizin bağışıklık düzeyini güçlendirme yılı olarak geride bıraktık. Tweetlere dayalı bir ekonomi, bir tweet atılıyor öyle bir tweet atılıyor böyle. Sadece bu bile iki tweet arasında 5 ayda yaşanan sürecin ikinci tweet sonrası piyasalarda oluşturduğu etkiyi gözlemleme Türkiye'nin hangi adımları attığını, bağışıklık sistemini ne şekilde güçlenmeye başladığını çok net bir şekilde gösteriyor" ifadelerini kullandı.



"Şimdi ekonomimizde kırılganlıklarımızı ortadan kaldırma ve son 5 yıldır siyasi, toplumsal, ekonomik ve terör saldırılarından dolayı ertelemek durumunda kaldığımız tüm yapısal, sistemsel dönüşümleri hayata geçirme zamanıdır" diyen Albayrak, "Şimdi, Türkiye'yi el birliğiyle bir üst lige çıkarma zamanı. Sanayicilerimizin, KOBİ'lerimizin ve ihracatçılarımızın sorunlarını yakından biliyoruz. Bildiğimiz için de her gün bu sorunları ortadan kaldıracak adımları tek tek atıyoruz. Sonuçta aynı gemideyiz. Tüm sorunları çözmek için adımlarımızı dün olduğu gibi bugünde atmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



"Türkiye'nin başını öne eğecek hiç bir sıkıntısı yok"



Bakan Albayrak, "Çok net ifade ediyorum; göreceksiniz ki Şubat-Mart ve Nisan-Mayıs aylarıyla birlikte reel sektörün likidite açısında çok daha rahatladığı özellikle Eylül-Ekim aylarında başlayan sıkıntılardan büyük ölçüde kurtulmaya başladığı döneme şahitlik edeceğiz. Bankalarımız, BDDK ve TBB ile bu hafta yine görüştük. Çok net söylüyorum; Şubat ayı Ocak'tan bankacılığın likiditesi açısından daha iyi durumda olacak.Mart ayı da Şubat ayından iyi olacak. Spekülatif saldırıların yaşandığı özellikle 2018'in son çeyreğindeki o hava dağılmaya başladı. Zaten bunu piyasalardan görüyoruz. Hayalperest değiliz ama gerçeği doğru okuyacağız. Türkiye'nin başını öne eğecek hiç bir sıkıntısı yok" diye konuştu.



Birden fazla reaksiyonu ortaya koyan adımların çok güçlü bir şekilde atıldığının altını çizen Albayrak, "Emin olun böyle bir iklimde bile bu reaksiyonu gösterdiğimiz şu tablo bu yılın her geçen gününde çok daha iyileşecek. Tüm kamu kurumlarımız, bankalarımız, finansal mimari içindeki tüm paydaşlarımız, reel sektörümüz, iş dünyası temsilcilerimiz belki de hiç olmadığı kadar yoğun bir iletişim koordinasyon içerisinde hareket ediyoruz" dedi.



"Yeni başarı hikayesi için buradan çok güçlü bir motivasyon ile ayrılacağız"



Bakan Albayrak, Türkiye'nin bugün 39 kalem üründe 33 ülkeye 1 milyar doların üzerinde ihracat yapar noktasına geldiğini anlatarak, "Bu rakamları şimdi yeni bir motivasyonla çok daha ileri götürme amacındayız. Bugün burada sizlerin sorunlarını açık açık konuşacağız. Neler yapabilir ortaya koyacağız. Yeni başarı hikayesi için buradan çok güçlü bir motivasyon ile ayrılacağız" diye konuştu.



Enflasyonla mücadelede arzu edilen düşüş sürecinin gıda tarafı dışında net bir şekilde ortaya koyulduğunu belirten Albayrak, "Emin adımlarla ilerliyoruz. Yılsonu için yüzde 20.3 ile hedeflerimizin altına getirdiğimiz bu enflasyonun ardından 2019 yılına da umutlu bir giriş yaptık. Çekirdek enflasyonun yüzde 19,53'ten yüzde 19,02'ye gerilediğini çok net gördük. Gıda tarafının hiç bir pozitif veya negatif etkisi olmasaydı, Aralık ayıyla aynı gerçekleşseydi, Ocak ayı enflasyonu eksi 1,43, yıllık enflasyon ise yüzde 18,85 olacaktı. Demek ki; bu mücadele noktasında atılan adımlar çok güçlü ve aksiyon göstermeye başlamış" dedi.



Bakan Albayrak, "Enflasyonla mücadele konusunda güçlü tutumumuzu özellikle gıda alanında atacağımız adımlarla çok daha güçlendireceğiz. Dengelenme sürecinde yoğunlaştığımız bir diğer alan da cari açığımızın azaltılması oldu. Mayıs ayında 87.2 milyar dolar civarında gerçekleşen dış ticaret açığı yıl sonu itibarıyla 55 milyar doların altına geriledi. 2018 yılında sizlerin katkısıyla 168 milyar dolarlık ihracat rakamıyla tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştık. Geçtiğimiz yıl yüzde 5,6 oranında gerçekleşen cari açığın milli gelire oranı da bu yıl önümüzdeki ay muhtemelen netleşecek cari açık rakamı yeni ekonomi programın yüzde 3'lerde gerçekleşecek. Nihai hedefimiz olan 2.6'ya belki 2019 yılında yaklaştığımız bir performans ortaya koyacağız.



Gıda enflasyonu konusunda kısa, orta ve uzun vadeli adımlarımızı atmaya başladık. Fırsatçılıkla hareket eden birilerinin milletimizin sofrasına el uzatmasına izin vermeyeceğiz. Belediyelerimizle birlikte kaynağından sebze ve meyveleri alarak büyükşehirlerimizde maliyetiyle vatandaşlarımıza sunacağımız adımları önümüzdeki hafta görmeye başlayacağız. Bu fırsatçılık 82 milyonun cebine kastediyorsa kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil" şeklinde konuştu.



Bakan Albayrak, fırsatçılığı engellemek amacıyla en ağır adımların atılacağını vurgulayarak, "Son gelen bilgiler çok enteresan şeylerin döndüğüne işaret ediyor. En ağır adımlar atılacak kimsenin şüphesi olmasın. Vatandaşımız devletin olduğu bir ortamda hiç bir sorunun çözümsüz olmadığını çok kısa sürede görecek. Hal yasası tüm bunların altyapısını güçlendirecek" şeklinde konuştu.



Seracılar için yeni kredi destek paketi



Bakan Albayrak, "Seracılık için yüksek kapasite ve verimlilik sağlayacak bir paketi Ziraat Bankamız yarın Antalya'da açıklayacak. Açıkçası detayları konuştuğumuzda inanılmaz cazip buldum. Özellikle kış aylarında oluşan fiyat artışlarının önüne geçebilmek amacıyla serada da vatandaşın mutfağına olumsuz etkide bulunmaması için güçlü bir program içerisinde desteleyecek bu paketi açıklayacağız" şeklinde konuştu.



"Jeotermal ısıtmalı seracılılık noktasında organize bölgeler oluşturacağız"



Jeotermal ısıtmalı seracılılık noktasında organize bölgeler oluşturulacağını kaydeden Bakan Albayrak, "ülkemizin jeotermal su kaynaklarının bulunduğu bölgelerde jeotermal ısıtmalı seracılılık noktasında organize bölgeler oluşturacağız. Bu bölgelerde suyun ana kullanımı ve kullanılacak suyun enjekte edilmesiyle ilgili altyapıyı tamamlayacağız. Yatırımcılarımız bu bölgelerde kuracakları seraların finansmanında da bu kredilerle çok daha hızlı geri dönüşlü bir yatırım ortamı otaya konulacak" dedi.



"Seralar için bu paketin yanında bir önemli adımı da kamu olarak biz atacağız" diyen Albayrak, "Özellikle sera konusunda kamu olarak bu işin içinde stratejik bir yatırım yapılanmasına girip bu piyasada da biz biraz olacağız. Bu çok önemli bir nokta. Dolayısıyla özellikle önümüzdeki kış bu konunun artık bir daha Türkiye gündeminde olmaması için gerek sektörün desteği ve teşviki gerekse kapasite ve verimlilik noktasında devletin olması gerektiği oranda piyasanın sağlıklı bir şekilde yürümesi için sahada olacağız.



Gıda enflasyonunun ülkenin gündeminden çıkarmak için çok kapsamlı yapısal adımları tek tek devreye alacağız. Bunun içinde ne gerekiyorsa son 16 yıldır hangi adımları attıysa bundan sonrada devam edeceğiz. Bu sürecin en büyük güvencesi milletimiz toplumumuzdur. Bu noktada bu yola çıkarken gençlerimizle birlikte bu motivasyonu yaşadığımız bu noktada hedeflerimize emin adımlarla ilerlerken bu hedefleri gerçekleştirmek açısından en ufak bir şüphemiz yoktur" ifadelerini kullandı.



Çalıştayın sonraki bölümü gazetecilere kapalı olarak sürüyor. - İSTANBUL

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