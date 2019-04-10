Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak Açıkladı; Tarımda Milli Birlik Projesi (3)

Bakan Albayrak Açıkladı; Tarımda Milli Birlik Projesi (3)

2 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Gıda enflasyonu ile mücadele için en önemli yapısal reformumuz Tarımda Milli Birlik Projesi olacak.

Bakan Albayrak Açıkladı; Tarımda Milli Birlik Projesi (3), System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Gıda enflasyonu ile mücadele için en önemli yapısal reformumuz Tarımda Milli Birlik Projesi olacak. Bu kapsamlı strateji, Mayıs ayında tüm kamuoyumuzla paylaşılacak. Bölge ve ürün bazında makro, arz, talep ve ticari planlama süreçlerinin kurumsal altyapıları tesis edilecek. Tohumdan sofraya daha hakkaniyetli bir değer zinciri dizayn edilecek" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 'Yapısal Dönüşüm Adımları 2019' çerçevesinde atılacak adımlar hakkında önemli bilgiler verdi. Albayrak, enflasyon konusunda yapısal reformlarımızın en önemli ayağı gıda alanında olacağını söyleyerek, "Gıda enflasyonu ile mücadele için en önemli yapısal reformumuz Tarımda Milli Birlik Projesi olacak. Bu kapsamlı strateji, Mayıs ayında tüm kamuoyumuzla paylaşılacak. Bölge ve ürün bazında makro, arz, talep ve ticari planlama süreçlerinin kurumsal altyapıları tesis edilecek. Tohumdan sofraya daha hakkaniyetli bir değer zinciri dizayn edilecek" dedi.

SERA A.Ş. kurulacak

Bakan Albayrak, bu kurumsal altyapı ürün ve bölge bazında sözleşmeli tarımın daha da yaygınlaştırılmasını sağlayacağını söyleyerek, bu noktada bir diğer adım olan SERA A.Ş. ile ilgili bilgi verdi.

Albayrak'ın açıklamalarına göre; taze meyve ve sebze pazarında dengeleyici unsur olması amacıyla Tarım Kredi Kooperatifi ortaklığıyla SERA A.Ş.'nin kurulacak. SERA A.Ş. bünyesinde 2019 yılında ilk etapta 2 bin hektar teknolojik sera inşa edilecek. Orta vadede 5 bin hektar üretim alanına ulaşılırken uzun vadede örtü altı sebze üretiminin yüzde 25'inin karşılanması hedeflenecek.

Hayvancılık ve hal yasası adımları

Bakan Albayrak'ın yaptığı açıklamalara göre küçükbaş hayvancılık alanından atılacak adımlarla 47 milyon olan küçükbaş hayvan varlığının 4 yıl içinde 100 milyona ulaştırılması amaçlanıyor. Hal yasası kapsamında üretici kooperatiflerinin haller içindeki payının artırılması hedeflenerek toptan, perakende ve lojistik alanlarında daha rekabetçi bir yapının oluşturulması sağlanacak. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:56 Kaynak: İHA
Berat Albayrak, Ekonomi
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