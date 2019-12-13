Bakan Albayrak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika

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Bakan Albayrak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın AK Parti İl Başkanlığına gelişi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın partideki konuşması KAYSERİ (AA) Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kayseri programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:17 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın AK Parti İl Başkanlığına gelişi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın partideki konuşması KAYSERİ (AA) Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kayseri programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.
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