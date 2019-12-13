Bakan Albayrak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın AK Parti İl Başkanlığına gelişi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın partideki konuşması KAYSERİ (AA) Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kayseri programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.