Bakan Albayrak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Albayrak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika

Bakan Albayrak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın AK Parti İl Başkanlığına gelişi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın partideki konuşması KAYSERİ (AA) Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kayseri programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın AK Parti İl Başkanlığına gelişi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın partideki konuşması KAYSERİ (AA) Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kayseri programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Albayrak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti

Berat Albayrak, AK Parti, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:17 Kaynak: AA
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