Bakan Albayrak: Alçakça saldırıyı kınıyorum - Son Dakika

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Van'da terör örgütü PKK'nın Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik düzenlediği saldırıya ilişkin, "Alçakça saldırıyı kınıyorum" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Van'da PKK'lı teröristlerin Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik düzenlediği saldırıya tepki gösterdi. Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Van'ın Özalp ilçesinde vatandaşımızın ihtiyaçlarını gidermek için çalışan iki kardeşimiz, teröristlerin hain saldırısı sonucunda şehit düştü. Ramazan gününde yapılan bu alçakça saldırıyı kınıyor, şehit kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.