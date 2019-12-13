Bakan Albayrak: "Allah'ın izniyle 2020'ye girerken tek haneli faizleri kamu bankalarımız... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Albayrak: 'Allah'ın izniyle 2020'ye girerken tek haneli faizleri kamu bankalarımız... - Son Dakika

Bakan Albayrak: "Allah'ın izniyle 2020'ye girerken tek haneli faizleri kamu bankalarımız...

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kürsüye gelişi Katılımcılardan detay Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması KAYSERİ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kayseri Ticaret Odasında iş insanlarıyla bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kürsüye gelişi

Katılımcılardan detay

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması KAYSERİ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kayseri Ticaret Odasında iş insanlarıyla bir araya geldi. (2)

Berat Albayrak: "Allah'ın izniyle 2020'ye girerken tek haneli faizleri kamu bankalarımız piyasalarımıza başlatıyor. Hayırlı uğurlu olsun"dedi.

"Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ekonomimiz üzerinde 6 yıldır oluşturulmak istenen tüm bu baskıya karşı, Türkiye bu süreçlerden önceki ekonomik kazanımlar dönemine de emin adımlarla ilerliyor." dedi.

Bakan Albayrak: Allah'ın izniyle 2020'ye girerken tek haneli faizleri kamu bankalarımız...

Berat Albayrak, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:17 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Bakan Albayrak: Kamu bankaları faizi tek haneye düşürecek
Son dakika: Ceren'in katili Özgür Arduç için iki ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet istendi Kahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri ile gündeme gelen bakımevi hakkında soruşturma başlatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmam Hatip Lisesi öğrencilerine mesaj

Son Dakika Haberleri
19:39 Hatay, UNESCO "Öğrenen Şehirler Küresel Ağı"na katıldı - Son Dakika
19:38 Eyüpsultan'da iplik yüklü kamyonun kasası devrildi - Son Dakika
19:38 Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli - Son Dakika
19:36 Malatya merkezli uyuşturucu operasyonuna 10 tutuklama - Son Dakika
19:36 OKA, Çorum'da 9 milyon 332 bin liralık yatırımı destekleyecek - Son Dakika
19:08 Kahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri ile gündeme gelen bakımevi hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
18:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmam Hatip Lisesi öğrencilerine mesaj - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 19:42:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Albayrak: "Allah'ın izniyle 2020'ye girerken tek haneli faizleri kamu bankalarımız... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]