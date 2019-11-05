Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hazine olarak gerçekleştirdikleri altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçları ile tarihi bir rekora ulaştıklarını söyledi. Bakan Albayrak, 82,3 ton altını ekonomiye kazandırdıklarını açıkladı.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter'dan altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçları ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Albayrak, "Hazine olarak gerçekleştirdiğimiz altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçları ile tarihi bir rekora ulaştık ve 82,3 ton altını ekonomiye kazandırdık" dedi.



Albayrak, ihraçlarla, hem dış finansman ihtiyacını hem de finansmandaki faiz yükünü azalttığını da kaydetti. - İSTANBUL