Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak: "Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçları ile tarihi bir rekora...
Son Dakika Ekonomi Bakan Albayrak: 'Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçları ile tarihi bir rekora...

Bakan Albayrak: "Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçları ile tarihi bir rekora...

7 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hazine olarak gerçekleştirdikleri altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçları ile tarihi bir rekora ulaştıklarını söyledi.

Bakan Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hazine olarak gerçekleştirdikleri altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçları ile tarihi bir rekora ulaştıklarını söyledi. Bakan Albayrak, 82,3 ton altını ekonomiye kazandırdıklarını açıkladı.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter'dan altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçları ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Albayrak, "Hazine olarak gerçekleştirdiğimiz altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçları ile tarihi bir rekora ulaştık ve 82,3 ton altını ekonomiye kazandırdık" dedi.


Albayrak, ihraçlarla, hem dış finansman ihtiyacını hem de finansmandaki faiz yükünü azalttığını da kaydetti. - İSTANBUL

Berat Albayrak, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:43 Kaynak: İHA
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