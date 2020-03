Bakan Albayrak,

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Küresel resmin olumsuz senaryolarına karşı maliye politikaları her zaman elimizde bir silah. Bunu gerektiğinde tabii ki kullanacağız ama bugün için böyle bir risk görmüyorum." dedi.

Albayrak, Borsa İstanbul yerleşkesinde, "Anadolu Ajansı Özel Yayını"na katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülke genelindeki oda ve borsaların atıl durumda olan fonlarının bulunduğuna, bu fonların daha önce de zaman zaman görüldüğü gibi devreye alınıp üyelere kullandırılmasının gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin Albayrak, STK'ların kendi bünyelerinde üyelerine kampanya yaptıklarını, kendilerine ulaşan STK'larla ilgili de gereken desteği verdiklerini söyledi.

Albayrak, "Şunu çok net ifade edelim; bu paket, söz konusu süreçten etkilenen her ölçekteki kuruma, nakit akışı, likidite anlamında, bir can suyu... Süreç uzarsa yeni talepler noktasında bir likidite sunuyor. 100 milyar liranın da ötesinde bir paket bu..." diye konuştu.

KGF'nin çarpanından, TCMB'nin likidite anlamındaki desteğinden, kredilerin ertelenmesinden bahseden Albayrak, "Likidite açısından, finansmana erişim noktasında bir sorunumuz yok." dedi.

Albayrak, sürecin Türkiye'nin ekonomisini, üretimini, istihdamını etkilemesi noktasında, yeni adımları atma kararlılığına sahip olduklarını vurguladı.

"Tüm adımları vakit kaybetmeden atacağız"

Berat Albayrak, salgının etkisinin çok daha uzun süreceğine, turizm ve ihracat bağlamında yeni desteklerin olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine, alternatif planlar hazırladıklarını, Türkiye'nin iç piyasasının ihracatı ikame etme anlamında potansiyelinin çok yüksek olduğunu, turizmde de aynı durumun bulunduğunu söyledi.

"İhtiyaca dayalı adımları atma noktasında yol haritamız hazır" diyen Albayrak, esnek çalışma, asgari ücret desteği, stok finansmanı desteği gibi araçların sağlayacağı etkilere işaret etti.

Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İç piyasa ve iç talep noktasında, bu üretimlerin bir kısmını iç piyasaya yönlendireceğiz. Gerekirse turizm için de bunu yapacağız. Çok net söyleyeyim; kampanyalar, paketler... Bu adımların her biriyle ilgili B, C, D senaryolarıyla ilgili... Türkiye'nin kapasitesi, altyapısı her türlü şeye müsait. Türkiye'nin iç piyasası ve iç talebi çok canlı ve güçlü. Bütün bunlara yönelik Türkiye ekonomisinin minimum etkilenmesi ve bu süreçten sonra en güçlü ve pozitif neticelerle çıkmasıyla ilgili tüm adımları vakit kaybetmeden atacağız. Burada bekleyerek, adım adım, gözeterek, etkilerini test ederek, sabırla, dikkatle, panik yapmadan adımlarımızı atacağız."

Albayrak, dünyanın panikte olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin bu süreçlere alışkın olduğunu, böyle zamanlarda kim ne derse desin kendilerinin işlerine baktığını, Türkiye'nin bu süreçten çok daha kazanımlarla çıkacağını söyledi.

"Panik yapmayacağız, bizim için fırsat penceresi var"

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararlarının insanları paniklettiğine dair bir yorum üzerine, dünyanın 2008-2009 sonrasında ekonomik anlamda farklı bir iklime doğru gittiğini anlattı.

Albayrak, "Bu süreçte iç piyasası, genç nüfusu, rekabetçi ekonomisi, iyi bilançosu olan ülkeler, sürece hızlı adapte olup süreci bertaraf eden ülkeler için bir fırsat penceresi var. Türkiye, bu potansiyele sahip ender ülkelerden. Başkalarının paniği başkaları için fırsat olabilir. Biz panik yapmayacağız." dedi.

Bu süreçlerin Türkiye'yi daha da güçlü kıldığını ifade eden Albayrak, bu dönemde herkesin elini taşın altına koyması ve panik yapmaması gerektiğini söyledi.

Albayrak, bazı kimselerin marketlerden makarna raflarını çekerek sosyal medyadan paylaştığına işaret ederek, "Toplum bu süreçte birlik içerisinde teenni, akıl ve sabırla, tüm iş dünyamız, STK'larımız, paydaşlarımız, esnafımız, hükümetimiz, devletimiz birlikte hareket ettiği sürece, ki çok koordineli hareket ediyoruz, dünkü Cumhurbaşkanımız başkanlığındaki toplantı bu resmi bir kez daha ortaya koydu. Fikir, akıl ve ülke birliği açısından çok güzel mesajlar verdi." diye konuştu.

"Nakit akışı zincirinin kırılmamasıyla ilgili talepleri takip ediyoruz"

Berat Albayrak, çeklerin ertelenmeye başladığına ve bu konuda bir tedbir alınıp alınmayacağına dair soruya karşılık, paketin içinde mücbir sebep maddesinin bulunduğunu, alt kırılımındaki çalışma noktasında çeklerin de olduğunu bildirdi.

Albayrak, "BDDK'nın önceki gün aldığı, 90 ve 180 gün maddesinde, yıl sonuna kadar uzatmasıyla birlikte, takipteki alacağı düşüp düşmemesi konusunda, çünkü mücbir sebep oluşturacak alanlar da var, hem bankaları rahatlatan hem de paydaşları bu süreçte oluşturduğu iklimle rahata kavuşturan bir süreç..." ifadesini kullandı.

Bu konuda sadece kamu bankalarının değil, diğer bankalarla da görüştüklerini, BDDK'nın bu konuda adımları attığını belirten Albayrak, taleplerle ilgili adım atma noktasında çalışmaları başlattıklarını, nakit akışı zincirinin kırılmamasıyla ilgili piyasadan gelecek talepleri takip ettiklerini, çok hızlı ve dinamik adımlar atacaklarını söyledi.

"Türkiye'nin çok ciddi pozitif ayrıştığı bir iklimden bahsediyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Türkiye'nin kırmızı çizgileri arasında "bütçe açığı", "büyüme" ve "enflasyonun" bulunduğuna ve olumsuzlukların sürmesi halinde hangisinden taviz verilebileceğine dair bir soru üzerine, küresel piyasalarda aynı anda hem petrolün hem altının değer kaybettiğini, herkesin dolara yöneldiğini kaydetti.

Albayrak, "Gerek borsa gerek döviz kurları noktasında bakıldığında, hakikaten Türkiye'nin çok ciddi pozitif ayrıştığı bir iklimden bahsediyoruz. Türkiye'nin kırılganlıklarını azalttığınızda bu etkiler de minimize oluyor. Türkiye; cari denge, bütçe disiplini ve maliye politikası gibi birçok açıdan ev ödevini yaptığı bir dönemde bu sürece girdi." dedi.

İkinci çeyreğin farkı riskleri ve belirsizlikleri beraberinde getirdiğini dile getiren Albayrak, bunu minimize etmek için bu adımları attıklarını, ramazan ayıyla birlikte nisan ortası ve sonundan sonra daha da normal hayata dönülmesini, iç talebin ve iç piyasaya bağlı hareketlerin artmasını beklediklerini kaydetti.

Albayrak: "Ancak küresel resmin olumsuz senaryolarına karşı maliye politikaları her zaman elimizde bir silah. Bunu gerektiğinde tabii ki kullanacağız ama bugün için böyle bir risk görmüyorum." dedi.

Bugün itibarıyla yılbaşında belirledikleri hedeflere bağlı olarak ilerlediklerini ifade eden Albayrak, çok dinamik bir süreç yaşadıklarını söyledi.

"Enflasyonla ilgili bu yıl ciddi bir endişe taşımıyorum"

Berat Albayrak, "Enflasyonla ilgili bu yıl ciddi bir endişe taşımıyorum. Özellikle petrol fiyatları, maliyetler, küresel süreçteki yavaşlamadan kaynaklı, tam tersine enflasyonda aşağı yönlü bir baskı oluşturuyor. Bu da Türkiye'nin zaten halihazırda yaşadığımız şu sürece olumlu etki edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Çok dinamik, günlük ve anlık bir takip gerektiren, daha önce tecrübe edilmeyen bir sürecin yaşandığını ifade eden Albayrak, son dönemde süreçleri nasıl yürüttülerse aynı titizlik ve disiplinle çalışmaları yürüttüklerini kaydetti.

Albayrak, "Türkiye bu manada baz büyümesini doğal senaryoda gerçekleştirebilecek bir altyapıya sahip. Bunu da sağlıklı bir bilançoyla yönetebilme kapasitesine de sahip. Tabii ki tedbir ve süreçler bütçe anlamında bize alan açtığı sürece gerekli tedbirleri almayı gerektirecekse, atarız." dedi.

Petrol fiyatlarının nasıl seyredeceğine dair bir soru üzerine Albayrak, bu konuda uluslararası kuruluşların farklı beklentileri bulunduğunu, çok sayıda politik açıklama duyduklarını, aşağı yönlü bir baskı ikliminin yaşandığını söyledi.

Albayrak, "Her 10 dolarda Türkiye'ye 5 milyar doların üzerinde bir cari denge katkısı yaptığını bildiğimizden hareketle, açıkçası bize olan etkisini turizmde negatif olabilir. Toplamda baktığımızda minimum etkilenecek, belki de pozitif etkilenecek şekilde bir 2020 yılı görüyorum." diye konuştu.

(sürecek)