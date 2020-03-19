Bakan Albayrak, "Anadolu Ajansı Özel Yayını"na konuk oldu: (6) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Albayrak, 'Anadolu Ajansı Özel Yayını'na konuk oldu: (6) - Son Dakika Ekonomi

Bakan Albayrak, "Anadolu Ajansı Özel Yayını"na konuk oldu: (6)

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs nedeniyle küresel ekonomide yaşanan durgunluğun kamu kurumları için "hisse geri alım fırsatı" olarak değerlendirilebileceğini belirterek, "Aslında şu dönem hisse geri alımları açısından ciddi fırsatlar doğan bir dönem.

Bakan Albayrak,

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs nedeniyle küresel ekonomide yaşanan durgunluğun kamu kurumları için "hisse geri alım fırsatı" olarak değerlendirilebileceğini belirterek, "Aslında şu dönem hisse geri alımları açısından ciddi fırsatlar doğan bir dönem. Tabii ki belirsizlikler ortadan kalktıkça ve normalleşme oldukça, trend yukarı gittikçe tabii ortada bir gelir olacaksa gönül istiyor ki bu kamuda kalsın, vatandaşta kalsın, yerli yatırımcıda kalsın." değerlendirmesini yaptı.

Albayrak, "AA Özel Yayını"na katılarak, koronavirüs önlemleri kapsamında hazırlanan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinin detayları hakkında bilgi verdi.

Dünyayı etkileyen koronavirüs salgınının etkilerini azaltmak için hazırlanan paketle devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla milletinin yanında olduğunu belirten Albayrak, tüm ekonomi paydaşlarının sürece katkı vermesi gerektiğini söyledi.

Etkilenen sektörlere devletin gereken tüm destekleri vereceğini belirten Albayrak, özel bankaların da bu noktada gereken hassasiyeti göstermesi gerektiğini kaydetti.

Albayrak, "Bu bir ekonomik savaşsa hep birlikte cephede en ön safta mücadele etmemiz lazım." dedi.

"Kaynakla ilgili bir risk görmüyoruz"

Albayrak, koronavirüs salgını nedeniyle yoğun ve riskli bir ortamda çalışan sağlık çalışanlarıyla ilgili bir destek düşünüp düşünmediklerine yönelik bir soruya, "Bunu Sağlık Bakanımız da ifade etti. Cumhurbaşkanımıza da ifade etti. Bununla ilgili zannediyorum bir gelişme olursa yakında ilişkili bakanımız yahut bu çerçevede hükümetimiz adına Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapabilir. Ama bunun gündemimizde olduğunu ifade edebilirim." cevabını verdi.

Paketin maliyetinin bütçe içinde yönetilmesi gereken bir sürece girdiklerini ifade eden Albayrak, bunun da bütçe performansı içinde rahatça yönetilebilecek bir konu olduğunu söyledi.

Albayrak, "İlk üç aylık borçlanma performansı noktasında baktığımızda Hazine olarak biz gayet bu sürece likit girdiğimiz bir dönemdeyiz. Onu söyleyeyim. İki, üç aylık performansımız noktasına Hazine olarak likit giriyoruz. Bu finansal desteklerin, finansal likiditeyi desteklemek açısından, sağlama açısından önemli müdahaleleri yapma kapasitesine haiziz. Orada bir sıkıntı yaşamıyoruz. Dolayısıyla orada da kaynakla ilgili bir risk görmüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Bu iniş çıkışların Türkiye'den kaynaklanmadığını hepimiz biliyoruz"

Albayrak, yaşanan bu sancılı sürecin kamu kurumları ve şirketleri için ciddi bir "geri alım fırsatı" oluşturduğunu belirterek, bunun tavsiye niteliğinde bir değerlendirme olarak kabul edilebileceğini söyledi.

Albayrak şunları kaydetti:

"Türk Hava Yolları (THY) açıkladı, genel kurul var. Diğerleri açıkladı... Varlık Fonu'na bağlı bazı şirketlerimiz var, kamunun diğer şirketleri var. Aslında şu dönem hisse geri alımları açısından ciddi fırsatlar doğan bir dönem. Yani şu belirsizliklerin oluşturduğu şu seviyeler güzel bir dönem. Ben açıkçası birçok yatırımcı açısından bakıldığında fırsat dönemi olduğunu düşünüyorum. Tabii ki belirsizlikler ortadan kalktıkça ve normalleşme oldukça, trend yukarı gittikçe oluşacaksa da bu tabii ortada bir gelir olacaksa gönül istiyor ki bu kamuda kalsın, vatandaşta kalsın, yerli yatırımcıda kalsın.

Yerli yatırımcı açısından bakıldığında hakikaten küresel resim ölçüsünde borsa potansiyelimiz gerçekten iyi. Yani değer noktasında bakıldığında 1,2-1,3 sentler civarındayız. Türkiye şu anda inanılmaz cazip bir noktada. O açıdan hızlı iniş-çıkışlar hızlı fırsatlar da doğuruyor. Bugün bu iniş çıkışların Türkiye'den kaynaklanmadığını hepimiz biliyoruz."

"Bu süreç sonrası açısından da büyük fırsatlar sunuyor"

Berat Albayrak, dünyanın "risk off" modunda olduğunu hatırlatarak, piyasalardan kaçışın da bir sonunun olması gerektiğini söyledi.

Albayrak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ne kadar asset, varlık varsa satalım dolarla... Sonu ne bunun? Piyasa ağzıyla konuşayım. Tamam kaçalım kaçalım, dolarları yığdık yığdık. ABD Merkez Bankası (Fed) bu kadar para bastı. Bu kadar paralar paralar. Sonra eve dönüp bir bakacaklar ağzına kadar dolar dolu. Şimdi ne yapacaklar bu kadar doları? Bahsettiğim şey işte o güne hazır olmak! O süreçleri doğru yönetip varlık noktasında, özellikle gelişmekte olan ülkeler noktasında kıymetli.

Türkiye, gelişmekte olan ülkeler içinde önemli bir sınav veriyor. Küresel 'risk off' dalgalanmaları yakından takip eder. Bittikten sonra yeni sürece baktığında hangi ülkeler daha güçlü, daha sağlam, daha stabil, daha az etkilendi. Bu noktada bakar. ve Türkiye içinden geçilen böyle bir dönemde emin olun çok tarihi ve başarılı bir performans ortaya koyuyor. Bu süreç sonrası açısından da büyük fırsatlar sunuyor. Öyle bakmak lazım."

"Bizim bu süreçten güçlü çıkmamız lazım"

Albayrak, Türkiye'nin bu zorlu dönemlerde dahi Uluslararası Para Fonu'na (IMF) yönelmediğini ifade ederek, ülkenin bilançosunun, cari dengesinin ve nakit akışının güçlü olduğunu söyledi.

Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin her şeyi yolunda. IMF'lik bir durum söz konusu bile değil. Ha, IMF ile diğer ülkeler, G20 toplantıları, telekonferanslar, herkes birlikte ne yapabiliriz diye konuşuyor, ticaret olumsuz etkilenmesin. Bizler de görüşüyoruz. Cumhurbaşkanımızın 4'lü zirvesinde de bu mevzu gündeme geldi. Avrupa'yla olsun Amerika'yla olsun ticaretler, diğer ülkelerle oluşacak ticaretin aksamaması, firmaların sıkıntıya düşmemesi, SWAP line'larının gelişmesi noktasında bunları hep dinamik bir şekilde yaşıyoruz.

Ama bakın, Türkiye bütün bu benzer gelişmekte olan ülkelerle kıyasladığınızda, bu siyasi bakış açısından ari, siyasi şapkalarımızı bir kenara koyup baktığımızda deminki ortaya koyduğum tabloda ülkelerin tamamı Türkiye'nin hani benzer, benchmark, rakip ülkeleri dediğimiz hepsinden pozitif ayırdığı bir kıyamet senaryosu resmi ortaya koyduk.

Onun için Türkiye hakikaten çok başarılı bir performans ortaya koyuyor. Bizden kaynaklı değil bu virüs ama bu süreci yaşıyoruz. Ama bizim bu süreçten güçlü çıkmamız lazım."

(Bitti)

Berat Albayrak, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 07:36 Kaynak: AA

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