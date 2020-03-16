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Bakan Albayrak: "Atılacak adımlar Cumhurbaşkanımız tarafından bu hafta açıklanacak.
6 saat önce
Bakan Albayrak: "Atılacak adımlar Cumhurbaşkanımız tarafından bu hafta açıklanacak.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:40 Kaynak: AA
Bakan Albayrak: "Atılacak adımlar Cumhurbaşkanımız tarafından bu hafta açıklanacak. Ayrıca kurumlarımız da gerekli adımları hafta boyunca atacak."
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