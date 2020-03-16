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Bakan Albayrak: "Atılacak adımlar Cumhurbaşkanımız tarafından bu hafta açıklanacaktır.
14 dakika önce
Bakan Albayrak: "Atılacak adımlar Cumhurbaşkanımız tarafından bu hafta açıklanacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:49 Kaynak: İHA
Bakan Albayrak: "Atılacak adımlar Cumhurbaşkanımız tarafından bu hafta açıklanacaktır. Ayrıca kurumlarımız da gerekli adımları hafta boyunca atacaktır. Bu tedbirler dinamik tedbirlerdir. Süreçler yakından takip edilecek ve gerekli noktada yeni tedbirler hızla uygulamaya sokulacaktır." - ANKARA
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