Bakan Albayrak: "Atılacak adımlar Cumhurbaşkanımız tarafından bu hafta açıklanacaktır. - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Albayrak: 'Atılacak adımlar Cumhurbaşkanımız tarafından bu hafta açıklanacaktır. - Son Dakika Ekonomi

Bakan Albayrak: "Atılacak adımlar Cumhurbaşkanımız tarafından bu hafta açıklanacaktır.

14 dakika önce

Bakan Albayrak: "Atılacak adımlar Cumhurbaşkanımız tarafından bu hafta açıklanacaktır.

Bakan Albayrak:

Bakan Albayrak: "Atılacak adımlar Cumhurbaşkanımız tarafından bu hafta açıklanacaktır. Ayrıca kurumlarımız da gerekli adımları hafta boyunca atacaktır. Bu tedbirler dinamik tedbirlerdir. Süreçler yakından takip edilecek ve gerekli noktada yeni tedbirler hızla uygulamaya sokulacaktır." - ANKARA

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:49 Kaynak: İHA
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