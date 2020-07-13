Bakan Albayrak:  Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz - Son Dakika

Bakan Albayrak: Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ermenistan tarafından Azerbaycan'a gerçekleştirilen saldırıyı kınadı, Türkiye'nin, daima Azerbaycan'ın yanında olacağını kaydetti.
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ermenistan tarafından Azerbaycan'a gerçekleştirilen saldırıyı kınadı, Türkiye'nin, daima Azerbaycan'ın yanında olacağını kaydetti.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kardeş ülkemiz Azerbaycan'a Ermenistan tarafından gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda şehit düşen Azeri kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Dost ve kardeş olarak benimsediğimiz Azerbaycan'ın daima yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Haber: ANKARA,
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 19:56 Kaynak: DHA
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