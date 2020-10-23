Bakan Albayrak: "Bakanlığımız bünyesinde 2 bin, kurum içi özel sınavımızla 3 bin kadroya atama yapacağız. Yarından itibaren yıl sonuna kadar tedricen...
23.10.2020 17:46
Bakan Albayrak: "Bakanlığımız bünyesinde 2 bin, kurum içi özel sınavımızla 3 bin kadroya atama yapacağız. Yarından itibaren yıl sonuna kadar tedricen alım ilanlarına çıkacağız. Bizi buraya getiren sabır ve istikrarımız; daha ileriye götürecek olan ise nitelikli insan kaynağımız olacaktır.
Bakan Albayrak: "Bakanlığımız bünyesinde 2 bin, kurum içi özel sınavımızla 3 bin kadroya atama yapacağız. Yarından itibaren yıl sonuna kadar tedricen alım ilanlarına çıkacağız. Bizi buraya getiren sabır ve istikrarımız; daha ileriye götürecek olan ise nitelikli insan kaynağımız olacaktır. " - ANKARA
Bakan, Atama, Ekonomi, Son Dakika
- Kaynak: İHA
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