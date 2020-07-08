Bakan Albayrak: Bankalarımızın vatandaşlarımıza desteği büyümemize ivme katacak (2) - Son Dakika

Bakan Albayrak: Bankalarımızın vatandaşlarımıza desteği büyümemize ivme katacak (2)
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye kalkınma hedeflerine emin adımlarla ilerlerken, bankaların vatandaşlara olan desteğinin büyümeye ivme katacağını belirtti.
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye kalkınma hedeflerine emin adımlarla ilerlerken, bankaların vatandaşlara olan desteğinin büyümeye ivme katacağını belirtti.
Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Dünyadaki örneklere kıyasla çok güzel bir sınav vermeye devam ediyoruz. İyi günde sürdürdüğümüz birlik ve beraberliği zor zamanlarda sürdürme vakti! Türkiye kalkınma hedeflerine emin adımlarla ilerlerken bankalarımızın vatandaşlarımıza olan desteği büyümemize ivme katacaktır" dedi.
ANKARA, -
Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 17:00 Kaynak: DHA
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