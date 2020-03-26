Son Dakika › Ekonomi › Bakan Albayrak: Bankaların verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz - Son Dakika Ekonomi
Bakan Albayrak: Bankaların verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz
6 saat önce
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bankaların iş dünyasına ve vatandaşlara verdiği dayanışma taahhütlerinin takipçisi olduklarını belirtti.
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bankaların iş dünyasına ve vatandaşlara verdiği dayanışma taahhütlerinin takipçisi olduklarını belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz. Taahhütlere aykırı bir uygulama ile karşılaşan tüm vatandaşlarımız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun şikayet hatlarına durumlarını aktarabilirler" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 10:33 Kaynak: DHA
Son Dakika Ordu'da "Dezenfekte Tüneli" vatandaşların hizmetine sunuldu Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle TOKİ ve Emlak Konut'ta taksit ödemeleri ertelendi Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı Manavgat sahilinde koronavirüs tedbirlerine uyulmuyor