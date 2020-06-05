Bakan Albayrak basın mensupları ve ekonomistlerle bir araya geldi: (3) - Son Dakika

Bakan Albayrak basın mensupları ve ekonomistlerle bir araya geldi: (3)

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının yeni ekonomik paketlerine konutla ilgili gelen talebin 15 bini geçtiğini belirtti.

Bakan Albayrak basın mensupları ve ekonomistlerle bir araya geldi: (3), System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının yeni ekonomik paketlerine konutla ilgili gelen talebin 15 bini geçtiğini belirtti.

Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basın mensupları ve ekonomistlerle bir araya geldi.

Toplantıda soruları yanıtlayan Albayrak, kamu bankalarının son açıkladığı kredi paketinin detaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, paketin konuttan otomotive, mobilyadan beyaz eşya ve turizme kadar ekonominin birçok alanını kapsadığını söyledi.

Albayrak, tüm bu alanlara bakıldığında bankaların birçok sektörden yoğun şekilde başvuru talebi aldığını aktararak, "Veriler güncellendikçe paylaşacağım ama ötelenen bir talebin olduğunu destekleyecek rakamlar olduğunu görüyoruz. Sadece konut tarafı 2 günde 15 bini geçmişti." diye konuştu.

Paketlerin mümkün olduğunca yerli üretimi destekleyecek şekilde hazırlandığını anlatan Albayrak, fahiş fiyatlama olmamasına da özen gösterdiklerini ifade etti.

Albayrak, bunun fırsata çevrilmemesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu paket kapsamındaki paydaşlardan herhangi biri bunu fırsata çevirmeye çalışırsa, kötü niyetli bir şekilde, ben karşılaşacağımızı çok düşünmüyorum ama bankalarımız ile devlet ve kamu olarak da biz de çok net bir şekilde tavır koyacağız. Devir fırsatçılık yapma devri değil. Herkesin ciddi bir şekilde birlik ve beraberlik içerisinde, taşın altına elini koyup bu normalleşme sürecini atlatmalıyız, çünkü tecrübe etmediğimiz dönemden geçiyoruz. Bu noktada da cezalandırmalar, kampanyadan çıkarmalar olabilir, bununla ilgili tavır alacağız."

"Faizlerin düşmesi ekonominin toparlanmasına pozitif katkı yaptı"

Berat Albayrak, politika faizlerinin düşürülmeye devam edilip edilmeyeceğine yönelik soru üzerine, Merkez Bankasının muhatap olması gereken bir soru olduğunu belirtti.

Kendisinin Merkez Bankasının aylık PPK toplantısındaki açıklamalarından, iktisadi faaliyet ve enflasyondaki trendi yakından takip ederek bu süreci yöneteceği izlenimini aldığını belirten Albayrak, dünyada enflasyona ve büyümeye dayalı üretimdeki gelişmelerin para politikalarında faizlerde düşüş yönünde olduğunu ifade etti.

Albayrak, şunları ifade etti:

"Gerek Türkiye'nin mevcut enflasyon tahminleri gerek oluşturduğu mevcut riskler ve fırsatlar ışığında para politikası süreci Merkez Bankası tarafından takip edilecek. Önümüzdeki ay gelişmeler, enflasyon gelişmeleri, dinamik süreç kararları etkiliyordur. Yorum yapmam mümkün değil ama bizler de yakından takip ediyoruz. Şunu söyleyebilirim, özellikle AK Parti iktidarı döneminde belki ilk defa bu kadar piyasa faizlerinin düşmüş olmasının reel sektör üzerinde oluşturduğu rahatlamanın, ekonominin toparlanmasına pozitif katkı yaptığını gözlemliyoruz. Çok iyi düzeyde, TL reel faizlerinde uzun yıllar sonra tek haneye şahit olduğumuz bir iklimde ekonominin paydaşları bundan pozitif şekilde etkileniyor."

Bakan Albayrak, faizlerdeki trendin enflasyon ile de ilişkili olduğundan hareketle bu yıl, mevcut süreç, mevcut trend, bu sürecin maliye politikası, enflasyona yönelik oluşabilecek riskler ve destekleri noktasında, hükumet olarak, yeni sistem ile para ve maliye politikalarının getirdiği avantajla gelecek dönemde enflasyonda çok daha güçlü bir disiplinin meyvelerini almaya başlayacaklarını vurguladı.

"Yerel paralarla ticaret Türkiye için gelecek dönemde çok daha öne çıkacak"

Bakan Albayrak, gerek yerel paralarla ticaret gerek ticaret dengesi konusunun dünyada olduğu gibi Türkiye için gelecek dönemde çok daha öne çıkacak bir husus olduğunu belirtti.

Cari denge ve ticaret noktasında iki ülkenin ticaret hacmi içerisinde uygulanan para biriminin üçüncü ülkeye ait olmasının ne kadar normal olduğunu sorusunu soran Albayrak, bu konunun bütün dünyanın bundan sonraki süreçte daha motive olduğu bir unsur olduğunu söyledi.

Albayrak, her ülke ile gelecek dönem için güçlü adımlar atmaya başladıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Döviz borçlanma son bir yıldır her geçen gün düşüyor. Türkiye'nin dövize ihtiyacı var ama ihracat ama turizmle... Swap dediğimiz iki ülkenin ticareti üçüncü ülkenin parasıyla yapılmıyor. O miktar karşılığı o ticaret yapılıyor. Farklı enstrümanları farklı noktalarda farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Swap konusu o kadar anlaşılmamış ki. Ticaret dengesi ve üçüncü para biriminin baskı oluşturma hususunun elimine edecek şekilde gerçekleşecek bir dönemin, önemli ve normalleşme araçlarından biri olarak, swapı görüyoruz.

Bu süreç başladı. Farklı farklı alt yapı güvenceleri açısından, etkisini son dönemde attığımız adımların özellikle cari dengenin ithalat kısmına etkisi, özellikle ithalatın ikamesi olabilecek sektörlerin desteklenmesi özelinde, önümüzdeki süreçte bunun daha da güçleneceğini düşünüyorum. İkili görüşmelerin sonuçlarının yakın dönemde neticeleneceğini düşünüyorum. Dolarizasyonun hızla tersine döndüğü bir iklimde 2021'de Türkiye çok enteresan bir bilanço ile karşı karşıya kalacak. Bunun temellerini attık meyvelerini daha da göreceğiz."

(Sürecek)

Berat Albayrak, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 03:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Albayrak basın mensupları ve ekonomistlerle bir araya geldi: (3) - Son Dakika

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