Bakan Albayrak basın mensupları ve ekonomistlerle bir araya geldi (4)

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Piyasayla kavga ederek değil piyasayla kötü olarak değil piyasanın yeni normalini doğru bir şekilde okuyarak, saygı duyarak, kazan-kazan ilişkisini kurmak lazım. Bu değişimi görmemiz lazım. Türkiye bu anlamda iyiye yönelik değişime devam edecek." dedi.

Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basın mensupları ve ekonomistlerle bir araya geldi.

Toplantıya katılanların sorularını yanıtlayan Albayrak, bankalarla ve ekonomi paydaşlarıyla periyodik toplantılar yaptıklarını ve bu toplantıların gayet verimli geçtiğini söyledi.

Küresel ve ekonomik değişime hızlı adapte olan sektörlerin çok daha hızlı öne geçeceği ifade eden Albayrak, yavaş adapte olanların ise sıralamalarında, karlılıklarında, bilançolarında biraz daha geride kalabilecekleri bir süreç yaşandığını kaydetti.

Albayrak, olağanüstü gelişmelerin olağanüstü önlemleri gerektirdiğini belirterek, "Tabii normalleşince birçok şey normalleşecek, normalleşmek zorunda. Her bireyin olduğu gibi sizlerin de ekonomi paydaşlarının da öğrenilmiş müktesebatı var geçmişten bu güne kadar. Artık her baş ağrısına aspirin dönemi bitti bence. Farklı reçetelerle, farklı ve dinamik çözüm önerileriyle gelen ülkeler, kurumlar, sektörler ayrışacak diyorum. O zaman bizim buna çok akıllı, dinamik ve stratejik bakmamız gerekiyor." diye konuştu.

Geçmiş dönemin reflekslerinin ve alışkanlıklarının bittiğini vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:

"Bitmek zorunda, bu benim şahsi kişisel görüşüm değil artık dünya biz buna zorluyor. Hepimizin bu çerçevede bakması lazım artık. 2 yıldır yaşadığımız birçok hususta buna yönelik farklı bir yaklaşım sergilediğimiz için birilerini üzüyoruz. 'Bir türlü batmadı bu ülke', "bir türlü IMF'ye anahtarı teslim etmedi', 'Bir türlü şunu yapamadı' gibi söylemler oldu. Kusura bakmayın bu yaklaşım değişecek. Birileri bunları çok sık dillendirmeye devam edecek ama başarısız olmaya, kaybetmeye devam edecekler. Bu yeni normali, yeni süreci doğru okuyanlar kazanacak. Hepimize iş düşüyor. Ben sadece naçizane diyorum ki, bu düşünce kodunu doğru okumayanlar tahminlerini de tutturamamaya devam edecekler."

"Türkiye iyiye yönelik değişime devam edecek"

Bakan Albayrak, dünyadaki diğer ülkeler gibi Türkiye'nin de kendi finansal istikrarını korumak adına bazı adımlar attığını söyledi.

Ülkenin finansal güvenliği ve menfaatleri doğrultusunda, dünyadaki benzer örnekleri uygulamaya dayalı adımlar atmak durumunda olunduğunu belirten Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hep bunu ifade ediyorum Türkiye 'Muz Cumhuriyeti' değil. Olmamalı, olamaz da, buna izin vermemiz lazım. Türkiye yeni bir güne uyanırken, yeni bir ekonomik faaliyet başlayıp biterken, Türkiye bu ekonomik güvenlik alt yapısını korumak durumunda. Birçok ülke gibi işte buna yönelik atılan adımlar, olağan üstü dönemlere yönelik olağanüstü adımları vurgulamak lazım. Piyasayla kavga ederek değil, piyasayla kötü olarak değil piyasanın yeni normalini doğru bir şekilde okuyarak, saygı duyarak, kazan kazan ilişkisini buna yönelik kurmak lazım. Bu değişimi görmemiz lazım. Türkiye bu anlamda iyiye yönelik değişime devam edecek ve bu bahsettiğimiz modeli güçlendirmeye yönelik adımları atmaya devam edecek. Dünyada her ülke nasıl bu manada kendi ülkesini, ekonomisini, piyasalarını rahatlatıcı adımlar atıyorsa benzeri şekilde biz senkronize koordineli, full entegre iletişimimize ve ilişkimize devam edeceğiz."

"Biz reel sektör için varız"

Albayrak, pandemi döneminde devreye aldıkları destek paketlerinin ciddi rağbet gördüğünü, 1,1 milyon esnafın ve yaklaşık 7 milyona yakın vatandaşın bu imkanlardan yararlandığını söyledi.

Başvuru kabul oranlarının yüzde 85'in üzerine çıkarak dünya ortalamalarının üzerinde bir düzeye ulaştığını ifade eden Albayrak, ortaya konan bu dinamik ve etkin bir paket dolayısıyla tüm paydaşlara teşekkür etti.

Abayrak, Türkiye'nin önünde ciddi bir fırsat penceresi bulunduğunu, dünya ekonomisinin 3'te 1'inin, Türkiye'den 4-5 saatlik uçuş mesafesinde olduğunu dile getirdi.

Mayıs ayının bütçe rakamlarında ciddi bir toparlanma görüleceğini anlatan Albayrak, hazirana da iyi başlanıldığını söyledi.

İhracat tarafında olumlu rakamlar geldiğini aktaran Albayrak, "Biz reel sektör için varız, reel sektörün taleplerini yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

"Merkez Bankası yerel parayla ticaret konusunda yoğun müzakere yürütüyor"

Albayrak, Rusya'nın yanı sıra Çin, Güney Kore, Malezya, Hindistan ve Japonya ile yerel parayla ticaret konusunda çalışma yürütüldüğünü anımsatarak, çalışmaların her ülkeyle şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Türkiye'nin bu alanda adımları atarak küresel ticaretteki gücünü artıracağını söyleyen Albayrak, swap ve yerel parayla ticaret konusunda yöneltilen soruyu şöyle cevapladı:

"Merkez Bankası çok yoğun bir iletişim ve müzakere yürütüyor yerel parayla ticaret konusunda. Biz de destek veriyoruz. Bunlar çok yoğun teknik çalışmaların, uzun zamandır devam eden çalışmaların ardından hızlandırdığımız bir süreç. Hızlandık çünkü dünyanın değiştiği dönemde bu da böyle olmak zorunda. Bahsettiğimiz ülkeler başta olmak üzere bu altyapının Türkiye ayağıyla ilgili bayağı mesafe kat ettik. Bu noktada bir denge oluşması için karşılıklı adımları atacağız, gerekiyorsa tek taraflı adımlar atacağız.

Söylemden ziyade eylemin önem kazandığı bir dünya ticaret dünyası. Ülkeler arası ekonomik iş birliğinden bahsediyoruz. Türkiye olarak bu değişimi çok sıkı ve iştahlı bir şekilde istiyoruz. Paydaşlarımızla karşılıklı saygı içinde bu süreci yürütüyoruz, yürütmeye devam edeceğiz. Teknik detaylar bu çerçevede yürütülüyor. Örneğin Güney Kore ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) var. Türkiye'nin hep aleyhine. Hep Türkiye'nin aleyhine bir STA olur mu? Çin'le güzel ilişkilerimiz var ama hep bakmamız lazım. Hindistan, Japonya ve diğerleri. Ortak adımlar atmamız lazım, ortak adımlar atamıyorsak tek taraflı adımlar atmamız lazım."

"5 sene sonra çok daha iyi bir noktada olacağız"

Berat Albayrak, Türkiye'nin ticarette dış müdahalelere karşı bağışıklık kazandığını belirterek, "Pek çok ülke birbirini kaşıyor. O ülkeyi bu kaşıyor, bu ülkeyi o kaşıyor. O ülkeyi, bu ülkeyi kaşıyor da beni kaşımıyor mu yani? Beni de kaşıyor kaç senedir ama eskisi kadar kolay kaşınıp uyuz olan bir Türkiye yok. Öyle hemen kaşındığı zaman Türkiye uyuz oluyordu. Hepimiz artık vücut refleksi olarak tecrübe kazandık. Hangi ilaçları sürmemiz gerektiğini biliyoruz artık. Güçlü bir devlet var artık." ifadelerini kullandı.

Salgın süreci bittiğinde ve geriye dönüp bakılınca "dünyanın üzerinden tır geçmiş" ve "Türkiye'ye ise motosiklet veya bir parçası çarpmış" gibi bir durumun görülebileceğini söyleyen Albayrak, "G20 sıralamasında 5 yıl sonra Türkiye'yi nerede görüyor sununuz?" şeklindeki soruya, şöyle cevap verdi:

"Şimdi 3 ay, 6 ay, 1 sene sonrası için yorum yapmanın zor olduğu bir ortamda 5 yıl sonrası için şurada olur demek kolay değil ama ben çok net şunu söylüyorum. 2 çeyreği atlattıktan sonra 3. ve 4. çeyrekte inşallah Türkiye yeni bir patikaya doğru hızlı bir şekilde çıkacak. Bütünleşik bir yaklaşımla tekrar şunun altını çizeyim. Biz bu değişim sürecinden bu bahsettiğim büyük stratejik planlar çerçevesinde dünyadaki gelişmelerden tabii ki etkileneceğiz. Biz kendi dönüşümümüzü güçlü uygularsak başarılı ve disiplinli şekilde uygularsak minimum negatif, maksimum pozitif etkilenecek şekilde bu resmin altına koyarsak 5 sene sonra çok ama çok daha iyi bir noktada olacağız. Bunun için tabii ki 2020'deki, 2021'deki gelişmeler, ABD'deki seçimler, ABD-Çin ticari gelişmeler gibi tüm bunların her ülkeye az ya da çok etkisi olacak."

"Türkiye güçlenmeye devam ediyor ve güçlenecek"

Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı çok rahat başarabilecek kapasite ve potansiyele sahip olduğunu dile getiren Albayrak, şunları kaydetti:

"Şunu net söylüyorum biz bu çizdiğimiz resmi ne kadar disiplinli ve güçlü uygularsak, ne kadar güçlü ve hızlı uygularsak dış konjonktür de bize az ve ya çok minimum negatif veya maksimum pozitif etki yaparsa bu süreç o kadar kısalır ve ya uzar. Ama ne kadar kısalır ve uzarsa uzasın biz bunu uygularsak çok rahat bir şekilde o hedefe ulaşırız. En ufak bir şüphem yok. Ben dünya için ne kadar karamsarsam Türkiye için de o kadar ümit varım. Hep bunu söylerim yine söyleyeyim. Öldürmeyen acı güçlendirir. 7 senedir içinden geçtiğimiz her bir acı, her bir zorluk, her sıkıntı, Türkiye'yi devlet düzeyinde, kurumlar düzeyinde, şirketler, bireyler düzeyinde ve şahsım olarak da bizi daha da güçlendiriyor. Türkiye güçlenmeye devam ediyor ve güçlenecek."

