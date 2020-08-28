Bakan Albayrak: 'Battık, bittik' lobisi yine üzülecek - Son Dakika

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "'Battık, bittik' lobisi yine üzülecek. Ekonomik Güven Endeksi temmuz ayında 82,2 iken, ağustos ayında yüzde 4,4 oranında artarak 85,9 oldu" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "'Battık, bittik' lobisi yine üzülecek. Ekonomik Güven Endeksi temmuz ayında 82,2 iken, ağustos ayında yüzde 4,4 oranında artarak 85,9 oldu. Durmak yok. Yola devam" dedi.
ANKARA, -
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 10:52 - Kaynak: DHA
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