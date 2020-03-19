Bakan Albayrak: "Birçok sektörün kısa çalışma ödeneğinden yararlanması söz konusu olacak." - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Albayrak: 'Birçok sektörün kısa çalışma ödeneğinden yararlanması söz konusu olacak.' - Son Dakika Ekonomi

Bakan Albayrak: "Birçok sektörün kısa çalışma ödeneğinden yararlanması söz konusu olacak."

6 saat önce

Bakan Albayrak: "Birçok sektörün kısa çalışma ödeneğinden yararlanması söz konusu olacak.

Bakan Albayrak:

Bakan Albayrak: "Birçok sektörün kısa çalışma ödeneğinden yararlanması söz konusu olacak."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:54 Kaynak: AA

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