Bakan Albayrak: "Borsa İstanbul, nisan-haziran döneminde yüzde 29,9'luk yükselişiyle 11 yılın en... - Son Dakika

Bakan Albayrak: "Borsa İstanbul, nisan-haziran döneminde yüzde 29,9'luk yükselişiyle 11 yılın en...

Bakan Albayrak: "Borsa İstanbul, nisan-haziran döneminde yüzde 29,9'luk yükselişiyle 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı.

Bakan Albayrak: " Borsa İstanbul, nisan-haziran döneminde yüzde 29,9'luk yükselişiyle 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı."

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:29 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Albayrak: 'Borsa İstanbul, nisan-haziran döneminde yüzde 29,9'luk yükselişiyle 11 yılın en... - Son Dakika Ekonomi

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