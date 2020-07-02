Bakan Albayrak: "Borsa İstanbul, nisan-haziran döneminde yüzde 29,9'luk yükselişiyle 11 yılın en...
Bakan Albayrak: "Borsa İstanbul, nisan-haziran döneminde yüzde 29,9'luk yükselişiyle 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı.
Bakan Albayrak: " Borsa İstanbul, nisan-haziran döneminde yüzde 29,9'luk yükselişiyle 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı."
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:29 Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Bakan Albayrak: 'Borsa İstanbul, nisan-haziran döneminde yüzde 29,9'luk yükselişiyle 11 yılın en... - Son Dakika Ekonomi
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