Bakan Albayrak: "Bu süreçte vatandaşlarımız, sağlık çalışanlarımız, esnaf ve işçi kardeşlerimizle... - Son Dakika

Bakan Albayrak: "Bu süreçte vatandaşlarımız, sağlık çalışanlarımız, esnaf ve işçi kardeşlerimizle...

Bakan Albayrak: "Bu süreçte vatandaşlarımız, sağlık çalışanlarımız, esnaf ve işçi kardeşlerimizle tek yürek olduk, zoru başardık.

Bakan Albayrak:

Bakan Albayrak: "Bu süreçte vatandaşlarımız, sağlık çalışanlarımız, esnaf ve işçi kardeşlerimizle tek yürek olduk, zoru başardık. Şimdi önümüzde kolay olanı var. Tedbiri bırakmadan hayata devam etmeliyiz. Ancak böyle başarabiliriz." - ANKARA

İşçi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 03:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Albayrak: 'Bu süreçte vatandaşlarımız, sağlık çalışanlarımız, esnaf ve işçi kardeşlerimizle... - Son Dakika Ekonomi

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