Bakan Albayrak: Bu yılı beklentilerin üstünde bir noktada kapatacağız - Son Dakika

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, normalleşme sürecinde Türkiye ekonomisinin dünya ekonomilerine oranla daha hızlı toparlandığını belirterek, bu yılın beklentilerin üstünde bir noktada kapatılacağını bildirdi.

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada,"Normalleşme sürecinde dünya ekonomilerine oranla ekonomimiz daha hızlı toparlanıyor. Haziran ayında ekonomi güven endeksinde yaşanan artış toparlanmanın seyrinin pozitif yönde olduğunu gösteriyor. İnşallah bu yılı beklentilerin üstünde bir noktada kapatacağız" dedi.

ANKARA, -