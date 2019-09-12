Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak: Bugünkü TCMB faiz kararlarının etkilerini ileriki günlerde göreceğiz
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Bakan Albayrak: Bugünkü TCMB faiz kararlarının etkilerini ileriki günlerde göreceğiz

2 saat önce

Bakan Albayrak: Bugünkü TCMB faiz kararlarının etkilerini ileriki günlerde göreceğiz.

Bakan Albayrak: Bugünkü TCMB faiz kararlarının etkilerini ileriki günlerde göreceğiz, System.String[]

Bakan Albayrak: Bugünkü TCMB faiz kararlarının etkilerini ileriki günlerde göreceğiz

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:06 Kaynak: AA
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