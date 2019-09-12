Bakan Albayrak: Bugünkü TCMB faiz kararlarının etkilerini ileriki günlerde göreceğiz
2 saat önce
Bakan Albayrak: Bugünkü TCMB faiz kararlarının etkilerini ileriki günlerde göreceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:06 Kaynak: AA
Bakan Albayrak: Bugünkü TCMB faiz kararlarının etkilerini ileriki günlerde göreceğiz
Bakan Çavuşoğlu açıkladı: İbrahim Eren iddiası doğru değil Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal'ın şirketi icralık oldu Kamil Koç firmasının Flixmobility GmbH'ye devri onaylandı Erdoğan'dan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı'na özel görev